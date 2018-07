CBF deve adiar mudanças nas regras do futebol para 2017

A CBF pretende adiar para o próximo ano a implantação de mudanças nas regras do futebol aprovadas pela International Football Association Board (IFAB), órgão responsável pelo tema, no mês passado. A Fifa estabeleceu que as mudanças passam a valer em 1º de junho, quando o Campeonato Brasileiro já estará em sua quinta rodada.

As mudanças incluem punições mais duras para determinados lances - uma tentativa de agressão no rosto, por exemplo, deverá ser punida com expulsão, enquanto que uma falta fora de campo na linha de fundo será considerada pênalti -, e uma mudança em meio ao Brasileirão ou à Copa do Brasil poderia gerar confusão.

"Faremos uma reunião para decidir se utilizaremos. Já ouvi os outros e sei que a tendência é que não seja aceito (este ano)", afirmou Sérgio Correa, presidente da comissão de Arbitragem da CBF, durante o seminário Somos Futebol - Semana de Evolução do Futebol, que está sendo realizado na sede da entidade.

Já a utilização do Árbitro de Vídeo (AV) ainda não está garantida para este ano. Inicialmente, a ideia da CBF era implantar o sistema já no início do Brasileirão, mas a IFAB apontou para a necessidade de treinamento e aquisição de equipamentos e pediu pelo menos cinco meses de prazo - o que jogaria o uso do AV para o returno. Agora, o órgão já cogita deixar para o próximo ano. A CBF deverá pleitear, pelo menos, o uso em alguns jogos, para teste.