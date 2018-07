CBF divulga 2ª fase da Série D e São Bernardo estreia na segunda-feira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), através de seu departamento de competições, divulgou nesta segunda-feira a tabela da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D - a quarta divisão nacional. Os jogos acontecerão nos dois próximos finais de semana.

Dos seis representantes paulistas que iniciaram o torneio, apenas o São Bernardo continua vivo na briga pelo título. XV de Piracicaba, Portuguesa, Ituano, Audax e Red Bull Brasil foram eliminados precocemente na fase de grupos.

O time do ABC paulista fecha os jogos de ida contra o Metropolitano, na próxima segunda-feira, às 19h30, no estádio do SESI, em Blumenau (SC). A partida de volta está prevista para o sábado, di 8 de julho, às 15 horas, no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).

O Estado com mais representantes na segunda fase é o Bahia, com três: Jacobina, Juazeirense e Fluminense. Eles enfrentam, respectivamente, Ceilândia-DF, Campinense-PB e Sousa-PB.

A competição começou com 68 clubes divididos em 17 grupos de quatro. Agora restam 32 clubes divididos em 16 novas chaves. Eles vão se enfrentar em jogos de ida e volta. Isso vai acontecer até a final. Os semifinalistas vão garantir o acesso para a Série C em 2018.

Confira a segunda fase da Série D do Brasileiro:

JOGOS DE IDA

Sábado (01/07)

16 horas

URT-MG x União Rondonópolis-MT

16h30

Espírito Santo-ES x Boavista-RJ

17 horas

Altos-PI x Rio Branco-AC

São Francisco-PA x Santos-AP

19 horas

Comercial-MS x América-RN

Domingo (02/07)

16 horas

Parnahyba-PI x Guarany-CE

Maranhão-MA x Globo-RN

Jacobina-BA x Ceilândia-DF

Villa Nova-MG x Operário-PR

Brusque-SC x São José-RS

17 horas

São Raimundo-PA x Atlético-AC

Princesa do Solimões-AM x Gurupi-TO

Campinense-PB x Juazeirense-BA

Sousa-PB x Fluminense-BA

Segunda (03/07)

19h30

Aparecidense-GO x Portuguesa-RJ

Metropolirano-SC x São Bernardo-SP

JOGOS DE VOLTA

Sábado (08/07)

15 horas

Boavista-RJ x Espírito Santo-ES

São Bernardo-SP x Metropolitano-SC

15h30

Ceilândia-DF x Jacobina-BA

18 horas

América-RN x Comercial-MS

18h30

Juazeirense-BA x Campinense-PB

19 horas

Atlético-AC x São Raimundo-PA

Domingo (09/07)

15 horas

Portuguesa-RJ x Aparecidense-GO

15h30

Operário-PR x Villa Nova-MG

São José-RS x Brusque-SC

16 horas

Guarany-CE x Parnahyba-PI

Fluminense-BA x Sousa-PB

17 horas

Santos-AP x São Francisco-PA

Globo-RN x Maranhão-MA

18 horas

Rio Branco-AC x Altos-PI

19 horas

União Rondonópolis-MT x URT-MG

Gurupi-TO x Princesa do Solimões-AM