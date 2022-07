CBF divulga áudio do VAR de Palmeiras x São Paulo e admite que não houve checagem de impedimento

A Comissão de Arbitragem da CBF divulgou neste sábado o áudio do VAR da partida entre Palmeiras e São Paulo, válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil, realizada na última quinta-feira. A atuação da arbitragem ficou marcada, sobretudo, pela marcação de um pênalti polêmico em Calleri no segundo tempo da partida. Porém, no lance, o atacante são-paulino estava em posição de impedimento, algo que a entidade admitiu que não foi checado pela arbitragem de vídeo.

Após a partida, o Palmeiras protocolou um ofício contra a equipe que comandou o VAR na partida. Posteriormente, a CBF anunciou o afastamento de Emerson de Almeida Ferreira e Marcus Vinicius Gomes, responsáveis pelo VAR na ocasião. A dupla estava escalada para o duelo entre Athletico-PR e Internacional, que aconteceu neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro.

Leia Também VAR é afastado após Palmeiras enviar ofício à CBF e questionar arbitragem contra o São Paulo

No material divulgado, a Comissão reconhece que a posição de Calleri na jogada era ilegal e que o lance deveria ter sido melhor checado, para que o pênalti não fosse marcado. "O árbitro assistente de vídeo deveria ter observado os melhores ângulos disponíveis. Em lances ajustados, a linha virtual deve ser utilizada para a confirmação da decisão de campo", diz o áudio.

O livro de regras também registra o seguinte tópico sobre a infração de segurar. Diz o texto: “A infração é cometida somente se o contato de um jogador com o corpo ou o uniforme do jogador do adversário dificulta o movimento deste” Como explicitado na checagem. https://t.co/PuFgBxQTjI — VAR CHECK (@cbf_var) July 17, 2022

Porém, os assistentes de vídeo não seguiram o protocolo e não analisaram a posição do atacante são-paulino na jogada. Com isso, Leandro Pedro Vuaden, árbitro principal da partida, consultou o VAR e confirmou o pênalti. Luciano converteu a cobrança que deixou o placar em 2 a 1, totalizando 2 a 2 no agregado. O resultado forçou a disputa de pênaltis e a classificação ficou com o São Paulo.