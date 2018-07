CBF divulga balanço oficial das negociações nacionais da temporada

A CBF divulgou nesta terça-feira, um dia antes de a janela de transferência para a Europa fechar, um balanço oficial das negociações da temporada, até o mês de julho, envolvendo clubes e jogadores brasileiros. O trabalho é resultado de um novo sistema de implementação adotado pela entidade presidida por Marco Polo del Nero desde 2015, cuja liderança é do diretor Reynaldo Buzzoni, em parceria com a própria Fifa. Os dados foram coletados pela Diretoria de Registros e Transferência da CBF, porta de entrada para que todo jogador tenha sua documentação regularizada, de modo a ganhar condições de atuar.

Os dados apontam para o registro em carteira assinada de 8.182 jogadores. Todos eles tiveram contratos profissionais assinados somente neste ano. Os números registram ainda que 677 jogadores chegaram ao Brasil vindos do exterior, movimentando R$ 188,1 milhões. Até o dia 30, a entidade registrou a exportação de 770 atletas, 36 deles envolvendo boas quantias em dinheiro, cujo montante chegou a R$ 365,1 milhões.

Os números revelam parte do tamanho do futebol brasileiro, tido ainda como um grande exportador. Ocorre que do total de jogadores com contratos profissionais apenas 206 tiveram renovação ao longo do ano, do primeiro semestre para o segundo. A maioria das negociações apontam para a prorrogação do vínculo já existente (1.163 atletas) ou novos acordos por empréstimos (1.081), o que está dentro da lei.

A CBF informa que o futebol nacional tem atualmente 11.315 contratos ativos nos 664 clubes brasileiros. E que há no País 29 mil atletas com vínculos não profissionais nos 258 times amadores de futebol, cuja rotatividade é constante. Ao todo, o Brasil tem 922 clubes registrados na entidade.

A CBF chama de 'mercado intermediário' as transações ocorridas com a ajuda dos 250 agentes cadastrados. E passou a contabilizar esse movimento também. Ela apurou 22 operações dessa natureza, com o pagamento de R$ 3,7 milhões. Vale lembrar que o futebol brasileiro tem ainda um dia para vender jogador ao exterior, sobretudo para a Europa. O São Paulo, por exemplo, ainda tenta negociar Rodrigo Caio e Lucão, o primeiro em definitivo e o segundo por empréstimo de um ano. O Santos reluta em repassar Lucas Lima, que serve a seleção de Tite nas Eliminatórias. O presidente Modesto Roma Jr. gostaria que o meia permanecesse na Vila Belmiro, uma vez que o clube tem apenas 10% dos direitos federativos do jogador.

NÚMEROS DA CBF

11.315 - contratos profissionais ativos

29.000 - vínculos não profissionais ativos

664 - clubes profissionais ativos

258 - clubes amadores ativos

922 - clubes registrados

NÚMEROS ADMINISTRATIVOS DE ATLETAS

8.182 - contratos profissionais

206 - renovação de contrato

1.163 - prorrogação de contrato

1.081 - contrato de empréstimo

TRANFERÊNCIAS

9.540 - transferências nacionais (entre clubes brasileiros)

VALORES DAS TRANSFERÊNCIAS

R$ 62.870.866,80 - 41 negociação envolvendo dinheiro

R$ 2.282.680,00 - 46 negociações de empréstimos com dinheiro

TRANSFERÊNCIA DO EXTERIOR PARA O BRASIL

677 jogadores - 26 envolvendo dinheiro - R$ 188.128.262,00

84 - futebol amador

381 - jogadores sem contrato

46 - empréstimo

128 - retorno de empréstimo

12 - empréstimos com valores - R$ 9.667.800,00

Total de valores - R$ 197.796.062,00

TRANSFERÊNCIA DO BRASIL PARA O EXTERIOR

770 - jogadores - 36 envolvendo dinheiro - R$ 365.158.956,00

439 - jogadores profissionais

168 - jogadores amadores

261 - jogadores sem contrato

83 - empréstimos - 31 envolvendo dinheiro - R$ 17.367.300,00

Total de valores - R$ 382.526.256,00

MERCADO INTERMEDIÁRIO

250 - agentes cadastrados

141 - contratos com agentes

22 operações com pagamento a agentes - R$ 3.749.500,00