CBF divulga calendário com início dos jogos até 21h30 e pausa para a Copa América

A CBF divulgou nesta quarta-feira, por meio de nota publicada em seu site oficial, o calendário de 2019 do futebol brasileiro. O comunicado traz várias novidades em relação a este ano. Uma delas é o fato de que todos os jogos noturnos deverão ser iniciados até no máximo às 21h30. E a entidade também confirmou que os principais torneios do País serão paralisados durante o período de disputa da Copa América, entre 14 de junho e 7 de julho, principalmente pelo fato de que o grande evento será realizado no Brasil.

Neste caso, a paralisação ocorrerá assim como aconteceu neste ano por causa da Copa do Mundo da Rússia. Em outras edições da Copa América, jogadas em outros países, os torneios nacionais continuaram sendo disputados no mesmo período da competição sul-americana.

A entidade também confirmou como uma mudança importante o fato de que a Copa do Brasil terá as suas partidas de ida e volta das quartas de final, semifinais e finais com um intervalo de apenas uma semana entre um confronto e outro de mata-mata. Assim, o torneio, marcado para começar em 6 de fevereiro, poderá ser finalizado em setembro e não vai mais coincidir com as rodadas finais da Brasileirão e das competições continentais.

O Brasileirão, por sua vez, foi confirmado para ocorrer entre os dias 28 de abril e 8 de dezembro, enquanto a Série B será aberta em 27 de abril e irá até 30 de novembro. Já os dois confrontos da decisão da Copa do Brasil serão nos dias 4 e 11 de setembro.

"A mudança distribui ao longo do ano as principais decisões. Em abril, serão definidos os campeões estaduais. Em setembro, o vencedor da Copa do Brasil. E em novembro e dezembro os campeões brasileiros e os das Copas Libertadores e Sul-Americana", ressaltou a CBF, por meio da nota publicada em seu site oficial, no qual também confirmou que os campeonatos estaduais continuarão com 18 datas disponíveis, entre 20 de janeiro e 21 de abril, assim como já ocorreu neste ano.

"Um dos grandes desafios da CBF é aprimorar o calendário, distribuir melhor as competições durante o ano e oferecer aos torcedores dias e horários de jogos cada vez melhores. Fizemos um movimento nesta direção e vamos avançar mais em 2020", afirmou o diretor executivo de gestão e presidente eleito da CBF, Rogério Caboclo.

O calendário de 2019, porém, não trouxe só notícias boas para os clubes brasileiros. O principal problema, assim como está acontecendo em 2018, é o fato de que cinco datas Fifa coincidirão com disputas dos campeonatos nacionais importantes que não irão ter pausa no calendário por causa destes confrontos entre seleções.

O caso mais complicado é o que envolve as finais da Copa do Brasil, pois os dias 5 e 10 de setembro estão reservados pela Fifa para amistosos e os duelos da decisão nacional serão nos dias 4 e 11 do mesmo mês. E o dia 10 de novembro também já estabelecido pela entidade máxima do futebol como uma data estabelecida para confrontos internacionais, quando coincidirá com a reta final de disputa do Brasileirão e os times poderão perder jogadores convocados para a seleção brasileira.

A CBF também confirmou nesta quarta-feira que a abertura da pré-temporada de 2019 foi agendada para 2 de janeiro e terá um tempo previsto de 18 dias, quatro a mais do que havia sido estabelecido para este mesmo período de preparação no início deste ano.