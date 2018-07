CBF divulga calendário de jogos da Copa do Brasil

Dentre os grandes, os primeiros a estrear são Cruzeiro, São Paulo e Grêmio. Os três jogam no dia 7 de março, uma quarta-feira, às 22h, fora de casa. Os mineiros enfrentam o Rio Branco-AC na Arena da Floresta e o Grêmio vai a Aracaju pegar o River Plate-SE. Já o São Paulo não vai ter que se deslocar até Tucuruí (PA), a 480km de Belém, para pegar o Independente, já que sua partida foi marcada para o Mangueirão.

Também no dia 7, o Bahia visita o Auto Esporte-PB em João Pessoa, o Coritiba vai até Manaus pegar o Nacional e o Atlético-GO enfrenta o Gurupi-TO, também fora de casa. O primeiro jogo da competição, porém, será Gama x Ceará, às 19h30, em Gama.

Na quarta-feira seguinte, dia 14, às 22h, estreiam o Palmeiras, o Atlético-MG e o Botafogo. Os paulistas vão a Coruripe (AL) pegar o time local, os mineiros visitam o CENE no Morenão, em Campo Grande, e os cariocas encaram o Treze em local a definir, uma vez que o time paraibano tem que cumprir um jogo de perda de mando de campo.

No mesmo dia a Ponte Preta estreia na Copa do Brasil no gramado sintético do Passo D''Areia, em Porto Alegre, contra o Sapucaiense, o Náutico visita o Santa Cruz-RN na cidade homônima e o Sport vai a Teresina pegar o Quatro de Julho. Já a Portuguesa estreia na quinta-feira dia 8, contra o Cuiabá, na capital mato-grossense.

Nesta primeira fase, os times visitantes que vencerem por dois ou mais gols de vantagem no primeiro jogo eliminam a partida de volta. Assim, se necessário, São Paulo e Ceará recebem o jogo de volta em 14 de março, Bahia e Atlético-MG no dia seguinte, Grêmio, Portuguesa, Coritiba, Atlético-MG, Sport e Botafogo no dia 15, enquanto Palmeiras, Cruzeiro, Náutico e Ponte Preta têm seus jogos de volta marcados para 22 de março.