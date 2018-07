CBF divulga cronograma do futebol brasileiro de 2014

SÃO PAULO - A CBF divulgou nesta quinta-feira o cronograma do futebol brasileiro de 2014. A temporada será especial por causa da Copa do Mundo, que ocupa o calendário isoladamente de 12 de junho a 13 de julho. Serão 32 dias de competição, quando a bola para no mundo inteiro. No cronograma da CBF, os estaduais continuam começando dia 12 de janeiro. Sabe-se, porém, que a entidade perdeu o braço de ferro para os jogadores do Bom Senso FC, de modo que o Paulistão, por exemplo, vai ter sua primeira partida somente dia 19, uam semana depois da data informada pela CBF.

Algumas competições serão interrompidas devido à Copa do Mundo. São os casos da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. A Sul-Americana também ficará para o segundo semestre, com unício previsto para 27 de agosto. Neste ano, a Ponte Preta perdeu para o Lanús em sua primeira disputa internacional de sua história.

VEJA O CALENDÁRIO

Estaduais - 12/1 a 13/4 - 21 datas

Copa Nordeste - 19/1 a 13/4 - 12 datas

Libertadores PARTE 1 - 29/1 a 14/5 - 13 datas

Libertadores PARTE 2 - 23/7 a 13/8 - 4 datas

Copa do Brasil PARTE 1 - 12/3 a 14/5 - 8 datas

Copa do Brasil PARTE 2 - 23/7 a 26/11 - 12 datas

Brasileiro Série A PARTE 1 - 19/4 a 1/6 - 9 datas

Brasileiro Série A PARTE 2 - 16/7 a 7/12 - 29 datas

Brasileiro Série B PARTE 1 - 18/4 a 3/6 - 10 datas

Brasileiro Série B PARTE 2 - 15/7 a 29/11 - 28 datas

Sul-Americana - 27/8 a 10/12 - 10 datas

Mundial de Clubes da Fifa - 10/12 a 20/12 - 4 datas

COPA DO MUNDO - 12/6 a 13/7 -32 dias

Clique para visualizar a imagem em PDF