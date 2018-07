CBF divulga datas da terceira fase da Copa do Brasil

SÃO PAULO - A CBF divulgou nesta quarta-feira a tabela da terceira fase da Copa do Brasil, a última antes da entrada na competição dos times que jogaram a Libertadores - exceto o São Paulo. A tabela desta etapa da competição mostra jogos a partir do dia 2 de julho (dois dias após a final da Copa das Confederações) até 25 do mesmo mês.

Único grande paulista que joga a Copa do Brasil desde o começo dela, o Santos recebe o Crac-GO no dia 10 para a partida de ida e depois vai a Catalão (Goiás) no dia 24. Ambos os jogos serão às 21h50, com transmissão pela TV aberta. Assim, a Rede Globo, que tem poder de montar a tabela de jogos, não cria conflito de datas com a final da Recopa Sul-Americana, entre São Paulo e Corinthians, nos dias 3 e 17.

Os jogos do grandes do Rio também serão em dias diferentes. O Botafogo recebe o Figueirense no dia 3 e espera três semanas até ir a Florianópolis, dia 24. O Flamengo joga contra o ASA nas duas quartas-feiras entre essas datas (10 e 17), primeiro fora, depois em casa.

O único dos grandes clubes brasileiros que não terá jogos na TV aberta é o Cruzeiro, por conta das partidas do Atlético-MG na Libertadores. Assim, o time celeste recebe o Atlético-GO na terça-feira, dia 9, às 21h50, e depois vai a Goiânia em 17 de julho, para jogar às 19h30.

Já o Internacional, que tem pela frente o América-MG, também teve seu calendário definido por conta do Atlético-MG, que joga no Independência dia 10 pela Libertadores. Assim o América-MG só receberá o Inter, no mesmo estádio, em 17 de julho. A partida de ida deste confronto, no Rio Grande do Sul, será no dia 10.

Confira a tabela de jogos da terceira fase da Copa do Brasil:

Salgueiro-PE x Criciúma - dia 2, às 19h30

Criciúma x Salgueiro-PE - dia 17, às 19h30

Botafogo x Figueirense - dia 3, às 21h50

Figueirense x Botafogo - dia 24, às 21h50

Goiás x ABC - dia 3, às 21h50

ABC x Goiás - dia 17, às 21h50

Cruzeiro x Atlético-GO - dia 9, às 21h50

Atlético-GO x Cruzeiro - dia 17, às 19h30

Ponte Preta x Nacional-AM - dia 10, às 19h30

Nacional-AM x Ponte Preta - dia 24, às 21h30

Fortaleza x Luverdense-MT - dia 10, às 19h30

Luverdense-MT x Fortaleza - dia 18, às 21h50

Santos x Crac-GO - dia 10, às 21h50

Crac-GO x Santos - dia 24, às 21h50

Internacional x América-MG - dia 10, às 21h50

América-MG x Internacional - dia 17, às 21h50

ASA x Flamengo - dia 10, às 21h50

Flamengo x ASA - dia 17, às 21h50

Naviraiense-MS x Atlético-PR - dia 18, às 21h50

Atlético-PR x Naviaraiense-MS - dia 25, às 21h00.