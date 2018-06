CBF divulga datas e confirma locais dos duelos da segunda fase da Copa do Brasil

O departamento de competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quinta-feira a tabela detalhada da segunda fase da Copa do Brasil com datas, horários e locais. A nova etapa vai ser disputada em quatro dias diferentes e será aberta com o confronto entre Fluminense-BA x Náutico, na próxima quarta de Cinzas.

+ Confira a tabela da Copa do Brasil

Todos os duelos serão em jogo único. Diferente da primeira fase, na qual o visitante tinha a vantagem do empate para se classificar, agora uma igualdade no tempo normal leva a decisão para as cobranças de pênaltis.

O segundo dia de confrontos vai acontecer na próxima quinta-feira, quando o São Paulo vai a Maceió para encarar o CSA, no estádio Rei Pelé. No mesmo dia, o Fluminense enfrenta o Salgueiro, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, e o Sport encara o Ferroviário-CE, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife. Enquanto isso, o Vitória recebe o Corumbaense-MS no estádio Barradão, em Salvador.

No próximo dia 21 serão realizados 10 jogos, com destaque para o duelo paulista entre Ponte Preta e Internacional, de Limeira, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). O Atlético Mineiro vai ao estádio Almeidão, em João Pessoa, para enfrentar o Botafogo-PB e o Atlético Paranaense pega o Tubarão-SC, na Arena da Baixada, em Curitiba. Os últimos quatro jogos estão marcados para o dia 22.

Agora restam apenas 40 clubes dos 80 que iniciaram a competição. Serão mais 20 jogos nesta segunda fase. Depois mais 10 jogos para definir os cinco times que vão chegar às oitavas de final, com total de 16 participantes. Daí entram na disputa os times que estão participando da Copa Libertadores: Cruzeiro, Palmeiras, Grêmio, Santos, Corinthians, Flamengo, Vasco e Chapecoense. Além de três campeões de competições nacionais de 2017: Bahia (Copa do Nordeste), Luverdense (Copa Verde) e América-MG (Campeonato Brasileiro da Série B).

Confira a 2.ª fase da Copa do Brasil:

14/02 (quarta-feira)

22h30

Fluminense-BA x Náutico-PE

15/02 (quinta-feira)

19h15

Fluminense-RJ x Salgueiro-PE

Vitória-BA x Corumbaense-MS

Sport-PE x Ferroviário-CE

21h30

CSA-AL x São Paulo-SP

Novo Hamburgo-RS x CRB-AL

21/02 (quarta-feira)

19h30

Atlético-PR x Tubarão-SC

Remo-PA x Internacional-RS

20h30

Londrina-PR x Ceará-CE

Criciúma-SC x Cianorte-PR

Bragantino-SP x Altos-PI

Figueirense-SC x Oeste-SP

Vila Nova-GO x Joinville-SC

21h30

Cuiabá-MT x Aparecidense-GO

21h45

Ponte Preta-SP x Internacional-SP (Limeira)

Botafogo-PB x Atlético-MG

22/02 - quinta-feira

19h15

Juventude-RS x Avaí-SC

Goiás-GO x Boa-MG

21h30

Uberlândia-MG x Coritiba-PR

Sampaio Corrêa-MA x Paraná-PR