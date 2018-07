CBF divulga datas e horários da 36ª rodada do Brasileirão

A CBF divulgou nesta terça-feira as datas e os horários da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro (veja a tabela). A partida de abertura será disputada entre Palmeiras e Cruzeiro, dia 21 de novembro, às 19h30, no Allianz Parque. Os demais jogos estão marcados para domingo (22). O destaque do fim de semana será o clássico entre Corinthians e São Paulo. Caso não confirme o título diante do Vasco, o time de Tite pode sagrar-se campeão em casa. Os jogos do Flamengo e do Fluminense ainda não têm local definido.

Confira a programação da 36ª rodada do Brasileirão:

Sábado, 21/11

19h30 - Palmeiras x Cruzeiro - Allianz Parque

Domingo, 22/11

17h - Corinthians x São Paulo - Arena Corinthians

17h - Internacional x Grêmio - Beira-Rio

17h - Atlético-MG x Goiás - Independência

17h - Joinville x Vasco - Arena Joinville

17h - Figueirense x Chapecoense - Orlando Scarpelli

18h - Flamengo x Ponte Preta - local a definir

19h30 - Sport x Atlético-PR - Ilha do Retiro

19h30 - Fluminense x Avaí - local a definir

19h30 - Coritiba x Santos - Couto Pereira