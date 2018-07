CBF divulga datas e horários das semifinais da Série D do Brasileiro

O Departamento de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu na tarde desta terça-feira as datas e os horários das semifinais da Série D do Campeonato Brasileiro. Com o acesso à Série C de 2019 garantido, Imperatriz-MA, Treze-PB, Ferroviário-CE e São José-RS vão agora em busca do título.

As semifinais serão disputadas em jogos de ida e volta, com início no próximo domingo, com o jogo entre Imperatriz-MA e Treze-PB, às 17 horas, no Estádio Frei Epifânio, em Imperatriz-MA. Já Ferroviário-CE e São José-RS se enfrentam na segunda-feira, às 20 horas, na Arena Castelão, em Fortaleza.

O primeiro finalista será conhecido no sábado, dia 21 de julho, às 15 horas, com o duelo de volta entre São José-RS e Ferroviário-CE, no Estádio Passo D'Areia, em Porto Alegre. Na segunda-feira, dia 23 de julho, Treze-PB e Imperatriz-MA decidem a outra vaga na decisão a partir das 21h15, no Estádio Presidente Vargas, em Campina Grande.