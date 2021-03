CBF divulga datas e horários de jogos da segunda fase da Copa do Brasil

A CBF divulgou neste sábado o calendário de jogos da segunda fase da Copa do Brasil. Apesar do Corinthians já ter entrado em campo nesta sexta-feira e se classificar para a terceira fase ao superar o Retrô-PE nos pênaltis, os demais confrontos ainda não tinham datas e horários confirmados.

A princípio, os duelos acontecerão nos locais de origem dos clubes, apesar de restrições em alguns estados devido ao agravamento na situação da pandemia do novo coronavírus. Alguns clubes precisaram mudar o local de seus jogos para os duelos inaugurais do torneio. A equipe corintiana, por exemplo, mandou seu duelo em Saquarema, no Rio de Janeiro.

Os jogos acontecem entre os dias 1.º e 15 de abril. O Red Bull Bragantino entra em campo na próxima quinta-feira, em Lucas do Rio Verde-MT, contra o Luverdense. O Vasco joga dia 7, em Tombos-MG, contra o Tombense. No dia 14, os olhos estarão voltados para Natal-RN, onde Cruzeiro e Botafogo atuam, contra América-RN e ABC, respectivamente.

Na segunda fase da competição, caso haja empate no tempo normal, a definição da vaga será feita por meio das penalidades máximas. As equipes que avançarem à terceira fase se unirão aos representantes brasileiros na Copa Libertadores, além do 9.º colocado da última edição do Campeonato Brasileiro (Athletico-PR), e os campeões da Copa do Nordeste (Ceará), Copa Verde (Brasiliense) e da Série B (Chapecoense). Sorteio definirá os confrontos.

Confira as datas e horários dos jogos da segunda fase da Copa do Brasil:

1.º de abril

20h - Luverdense x Red Bull Bragantino - Passo das Emas (Lucas do Rio Verde-MT)

6 de abril

19h - Coritiba x Operário-PR - Couto Pereira (Curitiba-PR)

21h30 - Fotaleza x Ypiranga-RS - Castelão (Fortaleza-CE)

7 de abril

16h - Juazeirense x Volta Redonda - Adaulto Moraes (Juazeiro-BA)

16h - Picos x Boavista - Helvídio Nunes (Picos-PI)

19h - Vitória x Rio Branco-ES - Barradão (Salvador-BA)

21h30 - Tombense x Vasco - Antonio de Almeida (Tombos-MG)

21h30 - Bahia x Manaus - (Pituaçu - Salvador-BA)

8 de abril

19h - Criciúma x Ponte Preta - Heriberto Hülse (Criciúma-SC)

21h30 - Vila Nova x Juventude - OBA (Goiânia-GO)

13 de abril

16h30 - Cianorte x Santa Cruz - Albino Turbay (Cianorte-PR)

19h - Paysandu x CRB - Mangueirão (Belém-PA)

21h30 - CSA x Remo - Rei Pelé (Maceió-AL)

14 de abril

19h - América-MG x Ferroviário - Independência (Belo Horizonte-MG)

21h30 - América-RN x Cruzeiro - Arena das Dunas (Natal-RN)

21h30 - ABC x Botafogo - Frasqueirão (Natal-RN)

15 de abril

16h30 - Avaí x FC Cascavel - Ressacada (Florianópolis-SC)

19h - 4 de Julho x Cuiabá - Lindolfo Monteiro (Teresina-PI)

21h30 - Joinville x Atlético-GO - Arena Joinville (Joinville-SC)