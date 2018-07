CBF divulga escalação dos árbitros da última rodada do Brasileirão

Rio - O paulista Wilson Luiz Seneme e o carioca Péricles Bassols Pegado Cortez serão os árbitros responsáveis pelos dois clássicos de domingo que vão definir o campeão brasileiro de 2011. Nesta quarta-feira à tarde a CBF divulgou a lista de árbitros que trabalharão na última rodada do Brasileirão e a grande ausência é de Paulo César de Oliveira, um dos que mais trabalharam na competição. No jogo em que o Corinthians joga por um empate para ser campeão, o árbitro será Wilson Luiz Seneme, do quadro da Fifa, e que apitou 15 partidas na competição até aqui. Já no Rio, o jogo entre Vasco e Flamengo será comandado por Péricles Bassols Pegado Cortez. No primeiro turno, ele já havia apitado o principal clássico carioca.

Em Mogi Mirim, o clássico entre São Paulo e Santos terá como árbitro principal Rodrigo Braghetto, que só esteve em três jogos do Brasileirão até aqui. Dentre os árbitros Fifa, não irão trabalhar na última rodada: Sálvio Spinola Fagundes Filho, Gutemberg De Paula Fonseca, Evandro Rogério Roman e Ricardo Marques Ribeiro. Confira a escala completa de arbitragem na última rodada:

Corinthians x Palmeiras

Árbitro: Wilson Semene (SP-Fifa)

Assistentes: Emerson Augusto de Carvalho e Marcelo Carvalho Van Gasse

São Paulo x Santos

Árbitro: Rodrigo Braghetto (SP)

Assistentes: Vicente Romano Neto e Carlos Nogueira Júnior

Vasco x Flamengo

Árbitro: Péricles Bassols (RJ)

Assistentes: Rodrigo Pereira Jóia e Ediney Guerreiro Mascarenhas

Botafogo x Fluminense

Árbitro: Antônio de Carvalho Schneider (RJ)

Assistentes: Rodrigo Henrique Correa e Luiz Muniz de Oliveira

Cruzeiro x Atlético-MG

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ-Fifa)

Assistentes: Carlos Berkenbrock e Julio Cesar Rodrigues Santos

Internacional x Grêmio

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS-Fifa)

Assistentes: Altemir Hausmann e Erich Bandeira

Atlético-GO x América-MG

Árbitro: Heber Roberto Lopes (PR-Fifa)

Assistentes: Griselildo de Souza Dantas e Ubiratan Vruno Viana

Atlético-PR x Coritiba

Árbitro: Sandro Meira Ricci (DF-Fifa)

Assistentes: Roberto Braatz e Gilson Bento Coutinho

Bahia x Ceará

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva e Fabio Pereira

Avaí x Figueirense

Árbitro: Cleber Welington Abade (SP)

Assistentes: Marco Antônio Martins e Claudemir Maffessoni