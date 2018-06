CBF divulga grupos e tabela básica da Série D do Brasileirão

O departamento de competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na noite desta terça-feira os grupos e a tabela básica do Campeonato Brasileiro da Série D. O futebol paulista será representado por cinco clubes: Linense, Mirassol, Novorizontino, Ferroviária e Mogi Mirim. A competição tem seu início previsto para 21 de abril e terá a participação de 68 clubes.

A CBF disponibilizou três vagas para os clubes paulistas via Estadual, que ficaram com Linense, Novorizontino e Mirassol, e uma para o campeão da Copa Paulista, neste caso, a Ferroviária. O Mogi Mirim disputará por ter sido rebaixado na Série C de 2017.

Entre os paulistas, o Linense caiu teoricamente no grupo considerado mais forte por contar com Caldense, Maringá e Madureira. O Novorizontino enfrentará Atlético-ES, Uberlândia e Americano.

O Mogi Mirim enfrentará o Prudentópolis, São José-RS e Brusque. A Ferroviária terá pela frente Cianorte, Novo Hamburgo e Tubarão. O Mirassol também pegará um adversário tradicional no futebol nacional: o Caxias. Além de Internacional de Lages-SC e Nova Iguaçu-RJ.

REGULAMENTO

O campeonato será disputado em seis fases. Na primeira, os 68 clubes formarão 17 grupos regionalizados quatro clubes cada, de onde se classificarão 32 clubes para a etapa seguinte - os primeiros colocados de cada grupo e os 15 melhores segundos colocados.

A partir daí, os clubes se enfrentarão no sistema mata-mata até ser conhecido o campeão. Os quatro mais bem colocados - os semifinalistas - conquistarão o acesso à Série C para 2019.

Confira os Grupos da Série D do Campeonato Brasileiro:

Grupo A1 - Rio Branco-AC, Manaus-AM, Macapá-AP Baré-RR.

Grupo A2 - Plácido de Castro-AC, Santos-AP, Independente-PA e Barcelona-RO.

Grupo A3 - Nacional-AM, São Raimundo-PA, Real Desportivo-RO e São Raimundo-RR.

Grupo A4 - Ferroviário-CE,Cordino-MA, 04 de Julho-PI e Interporto-TO.

Grupo A5 - Moto Club-MA, Altos-PI, Assu-RN e Sparta-TO.

Grupo A6 - Guarani-CE, Imperatriz-MA, Belo Jardim-PE e América-RN.

Grupo A7 - ASA-AL, Jacuipense-BA, Central-PE e

Sergipe-SE.

Grupo A8 - Murici-AL, Fluminense-BA, Campinense-PB e Flamengo-PE.

Grupo A9 - Santa Rita-AL, Vitória da Conquista-BA,

Treze-PB e Itabaiana-SE.

Grupo A10 - Brasiliense-DF, Iporá-GO, Corumbaense-MS e Dom Bosco-MT.

Grupo A11 - Ceilândia-DF, Aparecidense-GO,

Novoperário-MS e Sinop-MT.

Grupo A12 - Espírito Santo-ES, Itumbiara-GO, URT-MG e Macaé-RJ.

Grupo A13 - Atlético-ES, Uberlândia-MG, Americano-RJ e Novorizontino-SP.

Grupo A14 - Caldense-MG, Maringá-PR, Madureira-RJ e Linense-SP.

Grupo A15 - Nova Iguaçu-RJ, Caxias-RS, Internacional-SC e Mirassol-SP.

Grupo A16 - Cianorte-PR, Novo Hamburgo-RS, Tubarão-SC e Ferroviária-SP.

Grupo A17 - Prudentópolis-PR, São José-RS, Brusque-SC e Mogi Mirim-SP.

Confira a primeira rodada:

21/04 ou 22/04

Macapa-AP x Rio Branco-AC

Baré-RR x Manaus-AM

Barcelona-RO x Independente-PA

Plácido de Castro-AC x Santos-AP

Nacional-AM x São Raimundo-RR

São Raimundo-PA x Real Desportivo-RO

04 de Julho-PI x Interporto-TO

Cordino-MA x Ferroviário-CE

Assu-RN x Moto Club-MA

Sparta-TO x Altos-PI

Guarani-CE x Belo Jardim-PE

Imperatriz-MA x América-RN

Sergipe-SE x ASA-AL

Jacuipense-BA x Central-PE

Flamengo-PE x Murici-AL

Campinense-PB x Fluminense-BA

Vitória da Conquista-BA x Treze-PB

Santa Rita-AL x Itabaiana-SE

Dom Bosco-MT x Brasiliense-DF

Iporá-GO x Corumbaense-MS

Novoperário-MS x Aparecidense-GO

Ceilândia-DF x Sinop-MT

Espírito Santo-ES x URT-MG

Itumbiara-GO x Macaé-RJ

Americano-RJ x Novorizontino-SP

Uberlândia-MG x Atlético-ES

Madureira-RJ x Linense-SP

Maringá-PR x Caldense-MG

Internacional-SC x Caxias-RS

Mirassol-SP x Nova Iguaçu-RJ

Tubarão-SC x Cianorte-PR

Ferroviária-SP x Novo Hamburgo

Prudentópolis-PR x Mogi Mirim-SP

São José-RS x Brusque-SC