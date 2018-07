CBF divulga imagem da bola oficial do Brasileirão e da Copa do Brasil

SÃO PAULO - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na tarde desta segunda-feira, em seu twitter, a bola oficial do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Neste ano, o amarelo e o laranja das edições anteriores deram lugar ao branco e poucos detalhes coloridos. A bola também traz a palavra "ordem", além do distintivo da entidade máxima do futebol brasileiro.

A Copa do Brasil terá início no próximo dia 19, com uma partida da fase preliminar. Depois, mais 40 confrontos serão disputados a partir de março. No ano passado, a grande final ocorreu no fim de novembro. O Flamengo sagrou-se campeão ao bater o Atlético-PR.

No total, 81 clubes começaram a disputar a Copa do Brasil. Os times que disputam a Libertadores - Atlético-MG, Cruzeiro, Grêmio, Atlético-PR, Botafogo e Flamengo - entrarão no torneio nacional somente nas oitavas de final.

O Brasileirão, por sua vez, terá início no dia 20 de abril. O campeonato será paralisado entre os dias 1.º de junho e 20 de julho. A 38.ª rodada será disputada no dia 7 de dezembro.