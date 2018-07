CBF divulga lista dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro

Pelo segundo ano seguido o meia Éverton Ribeiro, do Cruzeiro, foi escolhido o craque do Campeonato Brasileiro, pela CBF. O meia integra a lista dos cinco jogadores do bicampeão nacional que estão presentes na seleção do torneio, que foi anunciada na noite desta segunda-feira, no canal SporTV. A premiação será na próxima segunda-feira, em cerimônia no mesmo canal.

Participaram da votação jornalistas, capitães e técnicos dos 20 clubes da Série A, além da comissão técnica e os 23 jogadores da seleção brasileira que estiveram no últimos amistosos da equipe, em novembro, contra a Turquia e a Áustria.

Fora Éverton Ribeiro, o time mineiro emplacou na seleção do Brasileiro o zagueiro Dedé, o lateral-esquerdo Egídio, o volante Lucas Silva e o meia Ricardo Goulart. Para técnico, o vencedor foi o também cruzeirense Marcelo Oliveira.

Dos clubes paulistas, São Paulo e Corinthians tiveram jogadores na seleção. Do clube do Parque São Jorge, o zagueiro Gil e o atacante Guerrero são os representantes. Já pelo Tricolor, aparece o volante Souza. Como revelação, o eleito foi o atacante Érik, do Goiás, autor de dez gols na competição.

Goleiro

Jefferson (Botafogo)

Lateral-direito

Marcos Rocha (Atlético-MG)

Zagueiros

Dedé (Cruzeiro)

Gil (Corinthians)

Lateral-esquerdo

Egídio (Cruzeiro)

Volante

Lucas Silva (Cruzeiro)

Souza (São Paulo)

Meias

Éverton Ribeiro (Cruzeiro)

Ricardo Goulart (Cruzeiro)

Atacante

Diego Tardelli (Atlético-MG)

Guerrero (Corinthians)

Revelação

Erik (Goiás)

Craque do Campeonato

Éverton Ribeiro (Cruzeiro)

Técnico

Marcelo Oliveira (Cruzeiro)

Árbitro

Ricardo Marques Ribeiro

Melhor assistente

Emerson Augusto de Carvalho

Marcelo Van Gasse