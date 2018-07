CBF divulga novos locais para partidas do Brasileirão

SÃO PAULO - Com as arenas que serão utilizadas para jogos da Copa do Mundo entregues à Fifa três semanas antes do início do Mundial, assim como estádios que receberão treinos, alguns clubes que disputam o Brasileirão ficarão sem casa entre a sexta (sétima em alguns casos) e a nona rodadas. Por isso, estão tendo que buscar palcos alternativos.

Nesta segunda-feira, a CBF informou que Bahia e Fluminense vão se enfrentar no dia 24, sábado, na Arena Barueri, na região metropolitana de São Paulo, longe da torcida dos dois times. Em Salvador, a Arena Fonte Nova e o Estádio de Pituaçu ficarão à disposição da Fifa. Por isso, o Vitória pega o Atlético-MG, pela sexta rodada, e o Sport, pela nona, em Feira de Santana (BA).

O Grêmio não pode utilizar a Arena e, por isso, pegará o Botafogo em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi, pela sexta rodada. O Palmeiras com o Pacaembu vetado, enfrentará o Figueirense no Estádio da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Depois, pega o Botafogo no Prudentão, em Presidente Prudente (SP).

O Santos fez escolhas insólitas. Depois de longo veto, vai voltar a mandar jogo no Morumbi, diante do Flamengo, dia 25, um domingo, pela sétima rodada. Diante do Criciúma, na nona, vai utilizar o Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).

Com a Arena da Baixada cedida à Fifa, Atlético-PR vai receber o Coritiba, no principal clássico paranaense, em Maringá. Ainda pela sexta rodada, Flamengo x Bahia será em Macaé (RS), no Moacyrzão. Depois, na nona, o time carioca visitará o Cruzeiro em Uberlândia.