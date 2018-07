CBF divulga numeração com Neymar com a 10 e Ricardo Oliveira de 9

A CBF divulgou a numeração que os jogadores da seleção brasileira vão vestir durante os dois próximos jogos das eliminatórias para a Copa: Argentina, nesta quinta-feira, em Buenos Aires, e Peru, dia 17, em Salvador. DE volta ao grupo após suspensão, o craque Neymar, claro, ficou com a 10, mas alguns jogadores chamaram a atenção. Ricardo Oliveira agora é o 9 de Dunga e o goleiro Jefferson manteve a 1.

O artilheiro do Santos chegou faz pouco tempo na seleção, mas parece ter conquistado a confiança de Dunga. O treinador sofreu com a falta de um goleador sem Neymar no time, e agora parece apostar suas fichas no centroavante. Hulk, até então seu titular, parace reserva no momento.

Neymar há tempos é o craque da seleção e carrega o 10 que já foi de Pelé nas costas. Não sente o peso da camisa. Jefferson, punido diante da Venezuela, parece que voltará ao gol diante da Argentina. Ao menos está com a 1. Entre os famosos números de 1 a 11, algumas certezas de titulares, como Miranda com a 3, David Luiz com a 4 e Elias com a 8.

VEJA A LISTA DA CBF

1 - Jefferson

2 - Danilo

3 - Miranda

4 - David Luiz

5 - Fernandinho

6 - Douglas Santos

7 - Douglas Costa

8 - Elias

9 - Ricardo Oliveira

10 - Neymar

11 - Oscar

12 - Cássio

13 - Gabriel Paulista

14 - Gil

15 - Daniel Alves

16 - Filipe Luis

17 - Luiz Gustavo

18 - Renato Augusto

19 - William

20 - Lucas Lima

21 - Hulk

22 - Kaká

23 - Alisson