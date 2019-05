CBF divulga numeração da Copa América; David Neres é o camisa 7

A CBF divulgou nesta sexta-feira a numeração oficial dos jogadores da seleção brasileira para a disputa da Copa América. Apesar de não significar necessariamente quem serão os titulares, o atacante David Neres vestirá a camisa 7, enquanto que Gabriel Jesus seguirá com a 9.

A comissão técnica diz "já ter em mente" o time titular, mas não revela quem serão os jogadores. Até agora, a ausência de atletas convocados em Teresópolis (RJ) impede que o técnico Tite treine com todo a equipe considerada ideal. E o treinador tem esboçado a escalação apenas nas atividades fechadas à imprensa.

As maiores dúvidas estão no meio de campo. De qualquer forma, a numeração enviada pela CBF à Conmebol tem Casemiro com a camisa 5, Arthur com a 8 e Philippe Coutinho com a 11. Filipe Luís ganhou a 6 na lateral esquerda.

No ataque, além de David Neres ter levado a 7 e Gabriel Jesus a camisa 9, Neymar manteve a sua tradicional camisa 10. O jogador do Paris Saint-Germain, que estava afastado dos treinos desde a última terça-feira, quando sentiu o joelho esquerdo, vai voltar a treinar com bola nesta sexta.

Confira a numeração da seleção brasileira para a Copa América:

1 - Alisson

2 - Thiago Silva

3 - Miranda

4 - Marquinhos

5 - Casemiro

6 - Filipe Luís

7 - David Neres

8 - Arthur

9 - Gabriel Jesus

10 - Neymar

11 - Philippe Coutinho

12 - Alex Sandro

13 - Daniel Alves

14 - Eder Militão

15 - Allan

16 - Cássio

17 - Fernandinho

18 - Lucas Paquetá

19 - Everton

20 - Roberto Firmino

21 - Richarlison

22 - Fagner

23 - Ederson