CBF divulga numeração para amistosos e Richarlison herda camisa 9 na seleção

A CBF divulgou nesta quarta-feira a numeração que será utilizada pelos jogadores da seleção brasileira nos amistosos contra os Estados Unidos e El Salvador. A principal novidade ficou por conta do atacante Richarlison, que herdou a camisa 9 que foi de Gabriel Jesus na última Copa do Mundo.

Curiosamente, Richarlison sequer estava na convocação inicial de Tite para os amistosos. O atacante do Everton, que faz ótimo início de temporada no Campeonato Inglês por seu novo clube, herdou a vaga de Pedro graças à lesão sofrida pelo centroavante do Fluminense.

Outros destaques na numeração estão na defesa. Também novidades na convocação, após ficarem de fora da última Copa do Mundo, Dedé, do Cruzeiro, e Felipe, do Porto, vestirão, respectivamente, as camisas 3 e 4, normalmente utilizadas pelos titulares da zaga.

A camisa 8 ficou vaga depois do corte do meio-campista Renato Augusto. O ex-corintiano, atualmente no Beijing Guoan, é quem vinha utilizando o número pela seleção. Como pediu para ser cortado e nenhum jogador foi convocado para seu lugar, a camisa não terá um dono momentaneamente.

Os outros números de 1 a 11 estarão nas costas de atletas que disputaram a última Copa. O goleiro Alisson vestirá a camisa 1, Thiago Silva é o 2, Neymar mantém a 10 e Philippe Coutinho segue com a 11.

A seleção brasileira encara os donos da casa Estados Unidos nesta sexta-feira, no MetLife Stadium, em New Jersey. Quatro dias mais tarde, enfrenta El Salvador novamente no país, no FedEx Field, em Washington.

Confira a numeração da seleção brasileira para os amistosos:

1 - Alisson

2 - Thiago Silva

3 - Dedé

4 - Felipe

5 - Casemiro

6 - Filipe Luis

7 - Douglas Costa

9 - Richarlison

10 - Neymar

11 - Philippe Coutinho

12 - Neto

13 - Marquinhos

14 - Fabinho

15 - Arthur

16 - Alex Sandro

17 - Lucas Paquetá

18 - Fred

19 - Willian

20 - Roberto Firmino

21 - Everton

22 - Éder Militão

23 - Andreas Pereira

24 - Hugo