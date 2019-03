O departamento de competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira o regulamento e a tabela básica da Série D do Campeonato Brasileiro. Sem nenhuma surpresa, a competição vai seguir os mesmos moldes que vem fazendo sucesso nos últimos anos.

Na primeira fase, os 68 times participantes estão divididos em 17 grupos regionalizados com quatro clubes, com turno e returno e depois mata-mata até o campeão. A abertura está marcada para o dia 4 de maio, mas os horários das partidas ainda não estão definidos.

O Estado de São Paulo tem quatro clubes representantes. Bicampeão estadual, o Ituano está no Grupo A13, com Brasiliense-DF, Serra-ES e URT-MG. Próximo da capital, o São Caetano caiu no Grupo A16, ao lado de Cianorte-PR, Caxias-RS e Tubarão-SC.

O Novorizontino terá pela frente Tupi-MG, Itaboraí-RJ e Hercílio Luz-SC no Grupo A14. No Grupo A17, a Ferroviária caiu em um 'grupo da morte, com Maringá-PR, Avenida-RS e Joinville-SC.

Os quatro clubes de cada grupo se enfrentam entre si para avançar à segunda fase. Os 17 líderes garantem a vaga ao lado dos 15 melhores segundos colocados, totalizando 32 classificados. A partir daí, acontece o mata-mata duplo, com jogos de ida e volta.

Assim como no ano passado, os times serão organizados conforme o grupo que pertenciam, para manter os confrontos regionalizados. O clube de pior campanha entre os primeiros colocados vai para a chave 2, com os vice-líderes.

Confira os grupos da Série D do Campeonato Brasileiro:

GRUPO A1 - Rio Branco-AC, Fast Clube-AM, Barcelona-RO e São Raimundo-RR;

GRUPO A2 - Galvez-AC, Manaus-AM, Santos-AP e Real Ariquemes-RO;

GRUPO A3 - Ypiranga-AP, Moto Club-MA, São Raimundo-PA e Atlético-RR;

GRUPO A4 - Floresta-CE, Bragantino-PA, River-PI e Santa Cruz-RN;

GRUPO A5 - Atlético-CE, Maranhão-MA, Central-PE e Altos-PI.

GRUPO A6 - Bahia de Feira-BA, Serrano-PB, América-PE e América-RN;

GRUPO A7 - ASA-AL, Jacuipense-BA, Campinense-PB e Vitória das Tabocas-PE;

GRUPO A8 - Coruripe-AL, Fluminense-BA, Salgueiro-PE e Sergipe-SE;

GRUPO A9 - Juazeirense-BA, Aparecidense-GO, Itabaiana-SE e Gurupi-TO;

GRUPO A10 - Iporá-GO, Corumbaense-MS, Sinop-MT e Palmas-TO;

GRUPO A11 - Anapolina-GO, Patrocinense-MG, Operário-MS e União-MT;

GRUPO A12 - Sobradinho-DF, Vitória-ES, Caldense-MG e Portuguesa-RJ;

GRUPO A13 - Brasiliense-DF, Serra-ES, URT-MG e Ituano-SP;

GRUPO A14 - Tupi-MG, Itaboraí-RJ, Hercílio Luz-SC e Novorizontino-SP;

GRUPO A15 - Foz do Iguaçu-PR, Boavista-RJ, Gaúcho-RS e Brusque-SC;

GRUPO A16 - Cianorte-PR, Caxias-RS, Tubarão-SC e São Caetano-SP;

GRUPO A17 - Maringá-PR, Avenida-RS, Joinville-SC e Ferroviária-SP.