CBF divulga premiação para o Campeonato Brasileiro deste ano

Com o título nacional quase garantido, o Corinthians já pode começar a pensar no que vai fazer com os R$ 10 milhões que vai receber como campeão. Nesta quarta-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou os valores que serão distribuídos pela TV Globo a cada um dos 16 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. A emissora carioca detém os direitos de transmissão do torneio.

O valor é 11% superior à premiação recebida pelo Cruzeiro, campeão brasileiro do ano passado. O curioso é que o prêmio do vice-campeão não cresceu na mesma proporção. Passou de R$ 6 milhões para R$ 6,3 milhões, um incremento de apenas 5% (R$ 300 mil).

Não há, aliás, uma lógica no reajuste nos valores da premiação de um ano para outro. O prêmio para o terceiro lugar subiu 7,5% (R$ 300 mil), do quarto cresceu 6,6% (R$ 200 mil), enquanto o quinto colocado deste ano vai receber 57% (R$ 800 mil) a mais do que o de 2014. Um bom prêmio de consolação para quem ficar fora da Libertadores.

Com a taça nas mãos do Corinthians, a briga pelas demais primeiras posições vale bastante dinheiro. Grêmio e Atlético-MG disputam a vice-liderança e uma diferença de R$ 2 milhões em prêmio (R$ 6,3 mi a R$ 4,3 mi). Já terminar em quarto, além da vaga na Libertadores, vale R$ 1,1 milhão a mais do que ficar em quinto.

A partir do sexto lugar a premiação decai R$ 100 mil por posição, até o 14.º lugar. Depois, há um degrau de R$ 150 mil até o 15.º e mais R$ 100 mil para o 16.º colocado. Nenhum dos quatro times que forem rebaixados terá direito a premiações.

Campeão - R$ 10 milhões

2º lugar - R$ 6,3 milhões

3º lugar - R$ 4,3 milhões

4º lugar - R$ 3,2 milhões

5º lugar - R$ 2,2 milhões

6º lugar - R$ 1,4 milhão

7º lugar - R$ 1,3 milhão

8º lugar - R$ 1,2 milhão

9º lugar - R$ 1,1 milhão

10º lugar - R$ 1 milhão

11º lugar - R$ 900 mil

12º lugar - R$ 800 mil

13º lugar - R$ 700 mil

14º lugar - R$ 600 mil

15º lugar - R$ 450 mil

16º lugar - R$ 350 mil