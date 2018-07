CBF divulga tabela da Copa do Brasil 2011

RIO - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quarta-feira a tabela da Copa do Brasil de 2011, que contará com 64 clubes, de todos os Estados do País. O destaque da competição será o São Paulo, que volta após sete anos, período que disputou a Copa Libertadores.

O time da capital paulista fará sua estreia diante do Treze, da Paraíba, em Campina Grande, no dia 16 de fevereiro. Outros 13 confrontos serão disputados no mesmo dia, incluindo a partida entre Flamengo e Murici, de Alagoas, em Maceió.

São Paulo e Flamengo poderão garantir a classificação direta para a segunda fase se vencerem seus duelos fora de casa por dois gols de diferença, regra que foi mantida na edição 2011 da Copa do Brasil. Caso não consigam, voltarão a campo no dia 24, diante de suas torcidas.

Palmeiras, Vasco, Botafogo e Atlético-MG estrearão somente no dia 23. O Palmeiras vai duelar com o Comercial do Piauí, enquanto o Vasco enfrentará o xará Comercial do Mato Grosso do Sul. O Atlético vai até o Maranhão para encarar o IAPE e o Botafogo visitará o River Plate, do Sergipe.

A segunda fase da Copa do Brasil será disputada nos dias 16 e 30 de março e 6 de abril. As oitavas de final serão realizadas em abril, enquanto as quartas terão seus confrontos em maio. As semifinais acontecerão nos dias 18 e 25 de maio. Na sequência, a decisão será disputada em 1.º e 8 de junho.

Confira os confrontos da 1.ª rodada:

Bangu-RJ x Portuguesa-SP

Fast Club-AM x Fortaleza-CE

União Rondonópolis-MT x Guarani-SP

Horizonte-CE x ASA-AL

Iraty-PR x Prudente

Botafogo-PB x Vitória-BA

Ceilândia-DF x Caxias-RS

Santa Helena-GO x Uberaba-MG

Naviraiense-MS x Santo André-SP

Gurupi-TO x Paraná-PR

Vitória-ES x Goiás-GO

São Domingues-SE x Bahia-BA

Murici-AL x Flamengo-RJ

Treze-PB x São Paulo-SP

Ypiranga-RS x Coritiba-PR

River Plate-SE x Botafogo-RJ

Cuiabá-MT x Ceará-CE

Águia de Marabá-PA x Brasiliense-DF

Brusque-SC x Atlético-GO

Rio Branco-AC x Atlético-PR

Barras-PE x ABC-RN

Trem-AP x Náutico-PE

São José-RS x Paulista-SP

Peñarol-AM x Paysandu-PA

Vilhena-RO x Avaí-SC

Rio Branco-ES x Ipatinga-MG

Baré-RR x Ponte Preta-SP

Corinthians-RN x Santa Cruz-PE

IAPE-MA x Atlético-MG

Comercial-PI x Palmeiras-SP

Comercial-MS x Vasco -RJ

Sampaio Corrêa-MA x Sport-PE