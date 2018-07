CBF divulga tabela da Copa do Brasil; Botafogo só estreia em abril

A competição começa em 25 de fevereiro, uma quarta-feira, quando o Flamengo visita o Brasil em Pelotas (RS). A volta, se necessário, será em 18 de março, no Maracanã. O Vasco começa sua campanha na quarta-feira seguinte (25), contra o Rio Branco, no Acre. No mesmo dia, o Palmeiras pega o Vitória da Conquista, na cidade homônima baiana.

Os vascaínos, se não conseguirem eliminar a volta, terão que esperar um mês e meio até o jogo de São Januário, marcado para 15 de abril. O Palmeiras tem a volta agendada para 2 de abril, no Allianz Parque.

O Santos pega o atual campeão paranaense, o Londrina, dia 17 de março, no Estádio do Café, com a volta programada para 16 de abril. Os últimos grandes a estrear, entretanto, são Grêmio e Botafogo. No dia 1.º de abril, ambos estarão na Paraíba. Os gaúchos em Campina Grande, para pegar o Campinense. Os cariocas, em João Pessoa, diante do xará paraibano.

Mesmo com o Engenhão liberado, o jogo de volta do Botafogo, dia 16 de abril, não tem local definido - o Grêmio, se preciso for, recebe o Campinense um dia antes.

No total, 11 jogos estão programados para os estádios da Copa. São dois na Arena da Amazônia (Princesa do Solimões x Figueirense e Nacional x Bahia) e dois para a Arena Pantanal (Cuiabá x Murici e Operário x Avaí). Náutico, América-RN, Bahia, Ceará, Fortaleza, Atlético-PR e Flamengo também programaram seus jogos como mandantes para arenas utilizadas no Mundial.

Vale lembrar que os cinco times que jogam a Libertadores (São Paulo, Corinthians, Inter, Atlético-MG e Cruzeiro) só entram na quarta fase da Copa do Brasil, se unindo aos 10 times que avançarem e ao Fluminense, sexto colocado no Brasileirão.