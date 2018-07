CBF divulga tabela da Copa do Brasil e preocupa times

Corinthians, Cruzeiro, Atlético Mineiro e Botafogo ganharam uma dor de cabeça nesta terça-feira com a divulgação da tabela da Copa do Brasil. Pela definição da CBF, os jogos da volta das quartas de final vão coincidir com o amistoso da seleção brasileira com o Japão, em Cingapura. Assim, as quatro equipes correm o risco de jogar estas partidas sem atletas importantes, cedidos à seleção de Dunga.

A preocupação, prevista pelas equipes nos últimos dias, já mobilizou dirigentes dos clubes. A diretoria do Corinthians, por exemplo, faz pressão para a CBF alterar a data das partidas. O time paulista pode perder o zagueiro Gil e o volante Elias para a seleção, além do meia Lodeiro e o atacante Guerrero, que poderão ser convocados para amistosos do Uruguai e do Peru, respectivamente.

O Cruzeiro tem como possíveis convocados Éverton Ribeiro e Ricardo Goulart, chamados para os amistosos com Colômbia, na sexta, e Equador, nesta terça. O Botafogo perderia o goleiro Jefferson, titular nesta nova Era Dunga. E o Atlético Mineiro sofreria a baixa do atacante Diego Tardelli.

Os desfalques se deveriam ao conflito entre o amistoso da seleção no dia 14 de outubro e os duelos da volta das quartas de final, no dia 15 (quarta-feira). O Cruzeiro enfrentará o ABC-RN, em Natal, enquanto Atlético e Corinthians vão se enfrentar no Mineirão, em Belo Horizonte, neste dia. O Botafogo jogará somente na quinta, contra o Santos, na Vila Belmiro, mas teria chances remotas de contar com seu goleiro, se a convocação for confirmada.

Antes do duelo com o Japão, a seleção brasileira vai enfrentar a Argentina no Superclássico das Américas, no dia 11 de outubro, em Pequim, na China.

TABELA

As quartas de final da Copa do Brasil terão início no dia 1º de outubro. Os quatro jogos serão disputados no mesmo dia: Botafogo x Santos, Cruzeiro x ABC, Corinthians x Atlético-MG e América-RN x Flamengo. A volta terá três partidas no dia 15: ABC x Cruzeiro, Flamengo x América e Atlético x Corinthians. O quarto duelo será no dia 16, entre Santos e Botafogo.

As semifinais serão realizadas duas semanas depois. As partidas de ida estão marcadas para o dia 29. Os duelos de volta estão agendados para o dia 5 de novembro. As finais serão nos dias 12 e 26 do mesmo mês.