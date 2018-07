CBF divulga tabela da Copa do Nordeste com Uniclinic e sem Ceará

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quarta-feira a tabela básica da Copa do Nordeste de 2017. A entidade confirmou a participação do Uniclinic, um dos representantes do Estado do Ceará, após uma confusão que se arrastou pelas últimas semanas.

O Uniclinic ameaçou desistir da competição por não ter condições de arcar com as despesas durante o torneio. Num primeiro momento, Guarani de Juazeiro e Guarany de Sobral também abriram mão de participar, o que faria com que a vaga caísse no colo do Ceará, campeão da edição 2015.

Foi só a disputa da vaga ganhar grande proporção que os 'Guaranis' voltaram atrás e se colocaram à disposição da Federação Cearense para representar o estado. A entidade, porém, colocou o Estadual do Uniclinic em xeque, caso o mesmo não participasse do torneio nacional. A opção foi por aceitar a vaga sua de direito.

FORMATO

A Copa do Nordeste é formada por 20 clubes, que estão divididos em cinco grupos, classificando-se para a segunda fase os primeiros colocados de cada chave, além dos três melhores segundos.

Para a definição dos confrontos da segunda fase, os oito classificados serão divididos em dois blocos, I e II. Dos cinco clubes que terminaram em primeiro lugar em seus grupos na primeira fase, o clube de pior campanha comporá o bloco II, juntamente com os três clubes que avançaram à segunda fase como segundos colocados nos seus grupos.

Diferente do que foi mencionado anteriormente, a competição começará no dia 26 de janeiro e terminará no dia 24 de maio. Santa Cruz e Campinense, atual campeão e vice-campeão, fazem o duelo de destaque na primeira rodada.