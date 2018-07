CBF divulga tabela da segunda fase da Copa do Brasil

RIO - A CBF divulgou nesta quinta-feira a tabela da segunda fase da Copa do Brasil, com datas, horários e mandos dos jogos definidos. Esta etapa da competição começará a ser disputada em 4 de abril e será encerrada no dia 19, caso a disputa dos três jogos de volta programados para este dia seja necessária.

Assim como aconteceu na primeira fase da Copa do Brasil, a partida de volta dos confrontos de volta da segunda etapa do torneio não serão disputadas se a equipe visitante vencer o jogo de ida por dois ou mais gols de diferença. E a ordem dos confrontos foi definida de acordo com o ranking da CBF, deixando clubes como Grêmio, Palmeiras, Botafogo, Atlético-MG, Cruzeiro e São Paulo com a possibilidade de eliminar a segunda partida.

Dos 32 participantes da segunda fase da Copa do Brasil, 31 deles estão definidos. Coritiba e Nacional-AM empataram por 0 a 0 no jogo de ida em Manaus e se enfrentam nesta quinta-feira para a definição do último time classificado para a próxima etapa. O vencedor deste confronto será o adversário do ASA-AL.

Confira a tabela dos jogos de ida da segunda fase da Copa do Brasil:

04/04 - Quarta-feira

19h30 - Ipatinga x Grêmio

20h30 - ASA x Coritiba ou Nacional-AM

20h30 - Juventude x Portuguesa

21h50 - América-MG x Goiás

21h50 - Horizonte-CE x Palmeiras

21h50 - Paysandu x Sport

21h50 - Guarani x Botafogo

05/04 - Quinta-feira

19h30 - Criciúma x Atlético-PR

21h50 - Atlético-GO x Ponte Preta

11/04 - Quarta-feira

20h30 - Penarol-AM x Atlético-MG

20h30 - ABC x Vitória

21h50 - Ceará x Paraná

21h50 - Chapecoense x Cruzeiro

21h50 - Remo x Bahia

21h50 - Bahia de Feira x São Paulo

12/04 - Quinta-feira

20h30 - Fortaleza x Náutico