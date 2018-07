CBF divulga tabela da Série B com Paysandu e Botafogo na abertura

A CBF informou, após reunião de seu Conselho Arbitral, a primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, marcada para começar dia 8 de maio, uma sexta-feira. A entidade manteve o regulamento em vigor, com jogos de ida e volta, em que todos enfrentam todos. O sistema adotado é o de pontos corridos. Quem somar mais pontos ao término das 38 rodadas é campeão e tem seu retorno assegurado para a Série A de 2016.

Os quatro clubes mais bem classificados se garantem na Primeira Divisão. Herda a vaga dos quatro piores do Brasileirão. Dos grandes do eixo Rio-São Paulo-Minas-Rio-Grande-do-Sul, apenas o Botafogo terá de passar pela Segundona nesta temporada. O time de General Severiano teve um ano ruim em 2014, tanto dentro quanto fora de campo, com atrasos de salários, e agora amarga um caminho árduo para voltar à elite.

Os paulistas não competição deste ano são Mogi Mirim, Oeste e Bragantino.

PRIMEIRA RODADA

Vitória x Sampaio Corrêa

Macaé x Santa Cruz

Mogi Mirim x Criciúma

América-MG x Bahia

Paraná x Ceará

Paysandu x Botafogo

Náutico x Luverdense

ABC-RN x Oeste

Atlético-GO x Boa

CRB x Bragantino