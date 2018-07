CBF divulga tabela da Série B e confirma Portuguesa no torneio

RIO - A CBF divulgou oficialmente nesta sexta-feira a tabela a Série B do Campeonato Brasileiro de 2014 e, conforme esperado, confirmou a presença da Portuguesa como participante desta próxima edição da competição. No dia anterior, a entidade publicou a tabela da Série A sem a presença do clube do Canindé, que ainda luta na Justiça para se garantir na elite nacional, depois de ter sido rebaixado por causa da punição aplicada pelo STJD no final do ano passado.

A entidade confirmou que a Lusa irá estrear na segunda divisão do Brasileiro em jogo contra o Joinville, fora de casa, no dia 19 de abril, enquanto o Vasco, outro time grande rebaixado em 2013, iniciará a sua campanha contra o América-MG, também atuando em seus domínios.

A primeira rodada da competição contará com outras oito partidas, que serão as seguintes: Bragantino x Náutico, Ponte Preta x Icasa, Santa Cruz x ABC, Sampaio Corrêa x Paraná, Ceará x Oeste, Joinville x Portuguesa, Vila Nova-GO x Luverdense, América-RN x Avaí e Boa x Atlético-GO.

Rebaixada após ser punida com a perda de quatro pontos por causa da suposta escalação irregular do meia Heverton na rodada final do Brasileirão do ano passado, a Portuguesa fechará a sua campanha na Série B de 2014 atuando em casa, diante do Vila Nova-GO, em 29 de novembro. Já o Vasco terá pela frente o Avaí, em Florianópolis, neste mesmo dia final da competição, para o qual também ficaram programados os seguintes jogos: Oeste x Joinville, Paraná x América-RN, Náutico x Ponte Preta, Luverdense x Ceará, Icasa x Boa, Atlético-GO x Santa Cruz, ABC x Bragantino e América-MG x Sampaio Corrêa.

Assim como ocorrerá com o Brasileirão, a Série B terá uma pausa de quase 45 dias por causa da disputa da Copa do Mundo. O torneio será interrompido em 3 de junho, quando será realizada a sua décima rodada, e depois será retomado apenas em 15 de julho.