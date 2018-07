CBF divulga tabela da Série B e Internacional estreia contra Londrina

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta terça-feira a tabela básica da Série B do Campeonato Brasileiro. Na segunda, a entidade já havia feito o mesmo com a tabela da elite do Nacional. Como de costume, os jogos da segunda divisão serão divididos entre terça, sexta e sábado.

A primeira rodada está marcada para 12 e 13 de maio, ainda que a tabela divulgada nesta terça, com erro, aponte as datas de 12/06 (junho) ou 13/05 (maio). Só mais para frente é que a CBF vai definir os dias exatos, locais e horários dos duelos.

Único dos 12 maiores times do País a jogar a Série B, o Internacional estreia fora de casa, contra o Londrina. Entre os demais rebaixados, o América-MG visita o Náutico, o Santa Cruz vai a Criciúma e o Figueirense encara o Goiás fora de casa.

CONFIRA OS JOGOS DA PRIMEIRA RODADA DA SÉRIE B:

ABC x Paraná

Náutico x América

Criciúma x Santa Cruz

Goiás x Figueirense

Guarani x Brasil

Juventude x Luverdense

Londrina x Internacional

Boa x Vila Nova

Paysandu x Oeste

CRB x Ceará