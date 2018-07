CBF divulga tabela da Série C e define primeiros rivais de Portuguesa e Guarani A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira a tabela básica da Série C do Campeonato Brasileiro. Com a definição, Portuguesa e Guarani, dois dos principais times envolvidos na disputa, puderam conhecer os primeiros adversários em busca do retorno à Segundona.