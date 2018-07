CBF divulga tabela da Série D do Campeonato Brasileiro

Os representantes do Estado de São Paulo estão no Grupo A7, ao lado de Cene, do Mato Grosso do Sul, Cerâmica, do Rio Grande do Sul, e Operário, do Paraná.

A competição vai começar no dia 17 de julho, com a disputa de 16 partidas. Os dois jogos finais, que irão definir o campeão, estão marcados para 6 e 13 de novembro. Na Série D deste ano já estão definidas as participações de três campeões estaduais de 2011: Cuiabá, Santa Cruz e Bahia de Feira de Santana.

O Campeonato Brasileiro da Série D vai ser disputado por 40 clubes, divididos em oito grupos, regionalizados, classificando-se os dois melhores de cada chave para a segunda fase. A partir daí começa o mata-mata, que vai até o final da competição.

Os quatro melhores vão garantir o acesso para a Série C em 2012. Alguns clubes ainda não estão definidos, o que vai acontecer somente com o término dos campeonatos estaduais. Por isso, a tabela divulgada não é definitiva.

Confira a primeira rodada da Série D, no domingo, dia 17 de julho.

Representante de Roraima x Representante de Rondônia.

Penarol-AM x Cuiabá.

Tem-AP x Representante do Pará.

São Raimundo-PA x Sampaio Corrêa.

Guarani-CE x Santa Cruz-RN.

Alecrim-RN x Santa Cruz-PE.

Bahia de Feira x Representante de Sergipe.

Representante da Paraíba x Vitória da Conquista.

Gurupi-TO x Anapolina.

Crac-GO x América de Teófilo Otoni-MG.

Representante do Espírito Santo x Boavista-RJ.

Sendas-RJ x Formosa-GO.

Cene-MS x Oeste.

Mirassol x Operário-PR.

Cianorte x Cruzeiro-RS.

Juventude x Brusque.

Confira os grupos da Série D:

A1 - Cuiabá, Penarol-AM, representante do Acre, representante de Rondônia e representante de Roraima.

A2 - Sampaio Corrêa, São Raimundo-PA, Trem-AP, representante do Pará e representante do Piauí.

A3 - Guarani-CE, Alecrim-RN, Santa Cruz-RN, Porto-PE e Santa Cruz-PE.

A4 - Bahia de Feira, Coruripe-AL, Vitória da Conquista-BA, Representante do Sergipe e Representante da Paraíba.

A5 - Gurupi-TO, Crac-GO, Anapolina, América de Teófilo Otoni-MG e Gama.

A6 - Sendas-RJ, Formosa-DF, Boavista-RJ, Villa Nova-MG e o representante do Espírito Santo

A7 - Cerâmica-RS, CENE-MS, Mirassol, Operário-PR e Oeste

A8 - Cianorte, Cruzeiro-RS, Brusque, Juventude e Metropolitano-SC.