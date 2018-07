CBF divulga tabela de torneio amistoso com a seleção brasileira feminina

A CBF divulgou nesta terça-feira a tabela do Torneio de Internacional que a seleção brasileira feminina de futebol costuma disputar no fim do ano. O time enfrentará Costa Rica, Rússia e Itália entre os dias 7 e 18 de dezembro. Desta vez, a competição será realizada na Arena da Amazônia, em Manaus.

O primeiro adversário das brasileiras será a Costa Rica no dia 7. Quatro dias depois, o Brasil terá pela frente a Rússia. E a Itália será o adversário da seleção no dia 14. Neste quadrangular, vão à final as duas melhores seleções após confronto de todos contra todos.

Anfitrião da competição, o Brasil domina o breve histórico do Torneio Internacional. Tem seis títulos em sete edições disputadas, desde 2009. Só não venceu em 2010, com troféu para o Canadá. As quatro primeiras edições do torneio amistoso foram realizadas em São Paulo.

Em 2013 e 2014, a competição foi sediada em Brasília. E, no ano passado, Natal recebeu todas as partidas.

Confira abaixo a tabela completa do Torneio Internacional:

7 de dezembro (quarta-feira)

Rússia x Itália

Brasil x Costa Rica

11 de dezembro (domingo)

Itália x Costa Rica

Rússia x Brasil

14 de dezembro (quarta-feira)

Costa Rica x Rússia

Brasil x Itália

18 de dezembro (domingo)

Disputa pelo terceiro lugar

Final