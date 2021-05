CBF divulga tabela detalhada das 10 primeiras rodadas da Série B do Brasileiro

A Diretoria de Competições da CBF divulgou a tabela detalhada das 10 primeiras rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. A competição está marcada para começar no próximo dia 28, uma sexta-feira, com quatro partidas. O primeiro jogo será entre Brasil-RS e Londrina, no estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS), às 16 horas.

No mesmo dia, o Vila Nova, campeão da Série C na temporada passada, retorna à segunda divisão nacional com um duelo contra o Botafogo, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia. A rodada se completa nos três dias seguintes e termina na segunda-feira, dia 31, com o duelo entre Sampaio Corrêa e Goiás, no estádio Castelão, em São Luís.

Outros dois clubes dos mais tradicionais do Brasil, Vasco e Cruzeiro farão suas estreias no sábado, dia 29. Às 11 horas, o time carioca receberá o Operário-PR, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. Mais tarde, às 16h30, a equipe mineira jogará contra o Confiança, na Arena Batistão, em Aracaju.

Nas 10 primeiras rodadas da Série B, seis partidas terão transmissão na TV aberta, pela Rede Globo. São elas: Ponte Preta x Vasco (2.ª rodada), Ponte Preta x Cruzeiro (4.ª rodada), Náutico x Botafogo (5.ª rodada), Cruzeiro x Vasco (6.ª rodada), Botafogo x Vitória (8.ª rodada) e Cruzeiro x Coritiba (10.ª rodada).

Confira a primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro:

28/05 (sexta-feira)

16 horas - Brasil-RS x Londrina - Bento Freitas, em Pelotas (RS)

19 horas - Guarani x Vitória - Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)

21h30 - Vila Nova x Botafogo - Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia (GO)

21h30 - Coritiba x Avaí - Couto Pereira, em Curitiba (PR)

29/05 (sábado)

11 horas - Vasco x Operário-PR - São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

16 horas - CRB x Remo - Rei Pelé, em Maceió (AL)

16h30 - Confiança x Cruzeiro - Arena Batistão, em Aracaju (SE)

18h30 - Náutico x CSA - Aflitos, no Recife (PE)

30/05 (domingo)

11 horas - Brusque x Ponte Preta - Augusto Bauer, em Brusque (SC)

31/05 (segunda-feira)

20 horas - Sampaio Corrêa x Goiás - Castelão, em São Luís (MA)