CBF divulga tabela detalhada das oitavas de final da Série D do Brasileiro

A diretoria de competições da Confederação brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta segunda-feira, a tabela detalhada das oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série D - a quarta divisão nacional. Dentro do sistema mata-mata, os jogos de ida serão realizados neste final de semana. Os jogos de volta serão disputados nos dias 28, 29 e 30 deste mês.

Nesta fase da competição continua valendo o critério de gols marcados fora de casa. O clube que teve melhor campanha até agora no torneio terá a vantagem de decidir o jogo de volta em seu estádio. Apenas o São Bernardo representa o Estado de São Paulo, que tinha outros cinco clubes eliminados ainda na fase de grupos.

Abrindo as oitavas de final, neste sábado, às 15 horas, o São José-RS enfrentará o São Bernardo-SP no estádio Passo D´Areia, em Porto Alegre. Às 16 horas serão mais dois jogos. O Ceilândia-DF enfrentará o América-RN no estádio Abadião, em Ceilândia (DF), e o Espírito Santo-ES encara o Operário-PR, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES).

No domingo, às 16 horas, acontecem mais quatro jogos. O Maranhão-MA receberá o Santos-AP, no estádio Castelão, em São Luis. Fluminense-BA e Juazeirense-BA farão o duelo baiano no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana (BA). Além disso, Guarany-CE e Globo-RN se enfrentam no estádio do Junco, em Sobral (CE), e o URT-MG encara o Villa Nova-MG, no estádio Zama Maciel, em Patos de Minas (MG), em um confronto mineiro.

Na segunda-feira, às 20 horas, Gurupi-TO e Atlético-AC fecham os jogos de ida no estádio Gilberto Resende, em Gurupi (TO).

Confira a tabela das oitavas de final da Série D do Brasileiro:

JOGOS DE IDA

Sábado (22/07)

15 horas

São José-RS x São Bernardo-SP

16 horas

Ceilândia-DF x América-RN

Espírito Santo-ES x Operário-PR

Domingo (23/07)

16 horas

Maranhão-MA x Santos-AP

Guarany-CE x Globo-RN

Fluminense-BA x Juazeirense-BA

URT-MG x Villa Nova-MG

Segunda-feira (24/07)

20 horas

Gurupi-TO x Atlético-AC

JOGOS DE VOLTA

Sexta-feira (28/07)

21 horas

América-RN x Ceilândia-DF

Sábado (29/07)

15 horas

São Bernardo-SP x São José-RS

18h30

Juazeirense-BA x Fluminense-BA

Domingo (30/07)

15h30

Operário-PR x Espírito Santo-ES

16 horas

Villa Nova-MG x URT-MG

17 horas

Santos-AP x Maranhão-MA

Globo-RN x Guarany-CE

19 horas

Atlético-AC x Gurupi-TO