CBF divulga tabela detalhada das quartas de final da Série C

Após a definição dos classificados para as quartas de final da Série C do Campeonato Brasileiro, a CBF divulgou na tarde desta segunda-feira a tabela detalhada com as datas, horários e locais das partidas. Todos os times vão ganhar um final de semana de descanso, já que as primeiras partidas serão realizadas apenas no dia 30 de setembro.

Nas quartas de final, os times vão se enfrentar em duas partidas, de ida e volta. Os vencedores destes confrontos garantem uma vaga na semifinal da Série C e conquistam automaticamente o acesso à Série B. Os jogos de volta começam no dia 7 de outubro.

Os jogos foram distribuídos para atender a grade da emissora que acompanha a divisão: o Esporte Interativo. No dia 30, entram em campo Botafogo-SP e ABC-RN, que se enfrentam às 19 horas, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), além de Botafogo-PB e Boa, com jogo marcado às 21 horas, no Almeidão, em João Pessoa (PB).

No dia 1º, sábado, é a vez do Guarani ir até Arapiraca (AL) para enfrentar o ASA, no Coaracy Fonseca, às 19 horas. Juventude e Fortaleza se enfrentam no dia 3, segunda-feira, às 19h15, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

Confira os jogos do mata-mata da Série C:

JOGOS DE IDA

30/09

19h - Botafogo-SP x ABC-RN Santa Cruz, Ribeirão Preto (SP)

21h - Botafogo-PB x Boa-MG Almeidão, João Pessoa (PB)

01/10

19h - ASA-AL x Guarani-SP Coaracy Fonseca, Arapiraca (AL)

03/10

19h15 - Juventude-RS x Fortaleza-CE Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)

JOGOS DE VOLTA

07/10

19h - ABC x Botafogo-SP - Frasqueirão, Natal (RN)

08/10

19h - Guarani x ASA - Brinco de Ouro, Campinas (SP)

09/10

11h - Boa x Botafogo-PB - Dilzon Melo, Varginha (MG)

19h - Fortaleza x Juventude - Castelão, Fortaleza (CE)