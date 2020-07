CBF divulga tabela detalhada do Campeonato Brasileiro da Série A e da Série B

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quarta-feira a tabela detalhada das 10 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. A competição terá início no dia 8 de agosto, um sábado, e os primeiros times a entrarem em campo serão Fortaleza e Athletico-PR, que duelarão a partir das 19 horas na Arena Castelão, em Fortaleza. Na mesma data acontecerão mais duas partidas: Coritiba x Internacional, às 19h30, em Curitiba, e Sport x Ceará, às 21 horas, no Recife.

A rodada inaugural terá os sete jogos restantes no dia seguinte. Logo na manhã de domingo, às 11 horas, o Botafogo receberá o Bahia no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro. Às 16 horas, o atual campeão Flamengo começará a defesa de seu título contra o Atlético-MG, no Maracanã. De acordo com a tabela da CBF, esse duelo terá transmissão das TVs aberta e fechada, além do pay-per-view.

Os clubes paulistas também farão suas estreias no dia 9. Às 16 horas, o Corinthians jogará contra Atlético Goianiense, na Arena Corinthians, em São Paulo, o Santos receberá o recém-promovido Red Bull Bragantino, campeão da Série B, na Vila Belmiro, e o São Paulo duelará contra o Goiás, em Goiânia. Mais tarde, às 19h45, o Palmeiras atuará em seu estádio, o Allianz Parque, contra o Vasco.

A primeira rodada, também no domingo, terá ainda o Grêmio recebendo o Fluminense, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, a partir das 19 horas. Vale lembrar que todos os jogos serão realizados com os portões fechados e com todo o protocolo elaborado pela CBF na prevenção ao novo coronavírus. O Brasileirão tem previsão de encerramento em fevereiro de 2021.

As cidades e estádios pré-definidos são aqueles habitualmente utilizados pelos clubes mandantes. Em reunião conjunta com a CBF, todos concordaram em jogar fora de suas cidades ou Estados caso isso seja necessário na época de suas partidas, em razão de restrições sanitárias ainda vigentes por conta da pandemia. Conforme prevê o Regulamento Geral das Competições, essas mudanças, caso necessárias, deverão acontecer até 10 dias antes da data da partida.

Há ainda a possibilidade de alguns duelos da primeira rodada serem adiados por conta da participação de alguns clubes nas decisões de seus Estaduais. Este é o caso, por exemplo, dos times de São Paulo, já que a segunda partida da final do Campeonato Paulista está marcada para o dia 8 de agosto.

A definição da transmissão dos jogos segue o ordenamento legal vigente no país, em decorrência da Medida Provisória 984/2020, que concede ao clube mandante os direitos de transmissão das partidas. A CBF diz que não é signatária dos contratos individuais entre clubes e emissoras, cabendo à entidade o estrito cumprimento das determinações legais em vigor.

Tabela da Série B

Assim como no Brasileirão, a CBF divulgou nesta quarta-feira o desmembramento das nove primeiras rodadas da Série B. A competição começará no dia 7 de agosto, uma sexta-feira, com quatro jogos e o primeiro deles, às 16h30, será entre CSA e Guarani, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Na mesma data, à noite, jogam Ponte Preta x América-MG, Confiança x Paraná e Avaí x Náutico.

Rebaixado pela primeira vez na história à segunda divisão, o Cruzeiro fará a sua estreia no sábado, dia 8, contra o Botafogo, de Ribeirão Preto (SP), no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. O time celeste começará a competição com seis pontos a menos por causa de uma punição da Fifa pelo não pagamento de uma dívida.

Confira a tabela da primeira rodada do Brasileirão

Sábado, 8 de agosto

19h - Fortaleza x Athletico - Arena Castelão

19h30 - Coritiba x Internacional - Estádio Couto Pereira

21h - Sport x Ceará - lha do Retiro

Domingo, 9 de agosto

11h - Botafogo x Bahia - Estádio Nilton Santos

16h - Flamengo x Atlético-MG - Maracanã

16h - Santos x Red Bull Bragantino - Estádio Vila Belmiro

16h - Corinthians x Atlético-GO - Arena Corinthians

16h - Goiás x São Paulo - A definir

19h - Grêmio x Fluminense - Arena do Grêmio

19h45 - Palmeiras x Vasco da Gama - Allianz Parque

Confira a tabela da primeira rodada da Série B do Brasileiro

Sexta-feira, 7 de agosto

16h30 - CSA-AL x Guarani - Estádio Rei Pelé

19h15 - Ponte Preta x América-MG - Estádio Moisés Lucarelli

20h30 - Confiança x Paraná - Estádio Lourival Baptista

21h30 - Avaí x Náutico - Estádio da Ressacada

Sábado, 8 de agosto

11h - Juventude x CRB-AL - Estádio Alfredo Jaconi

16h - Operário-PR x Figueirense - Estádio Germano Kruger

19h - Cruzeiro x Botafogo-SP - Mineirão

19h - Vitória-BA x Sampaio Corrêa - Estádio Manoel Barradas

21h - Cuiabá x Brasil-RS - A definir

Domingo, 9 de agosto