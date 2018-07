CBF divulga tabela detalhada do início do Brasileirão

RIO - A CBF divulgou a tabela detalhada das 10 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Apesar do anúncio de que Santos x Flamengo abririam a Série A, no dia 26 de maio, um domingo, a tabela mostra que a abertura caberá ao campeão Fluminense em jogo contra o Atlético-PR e também ao confronto Vitória x Internacional, ambos no sábado, às 18h30.

A divulgação confirmou que a CBF decidiu manter a disputa de jogos às 21 horas de sábado, pelo menos nestas dez primeiras rodadas, apesar das críticas - partidas neste horário no ano passado sofreram com baixo público e pouca audiência na televisão. O primeiro duelo às 21 horas será entre Corinthians e Botafogo, no Pacaembu, no mesmo dia 25 de maio.

A tabela, porém, deixa ainda algumas dúvidas. Não há especificação de local de jogo para diversas partidas. Nem para estádio, nem para cidade. Os times cariocas são os que vivem maior indefinição por causa da interdição do Estádio Engenhão por tempo indeterminado. Mesmo o Vasco, cuja sede é São Januário, tem partidas sem local definido na tabela.

Outras indefinições se devem à Copa das Confederações. Vitória, Bahia, Cruzeiro e Atlético-MG têm alguns jogos sem sede porque os estádios locais - Arena Fonte Nova e Mineirão - serão cedidos ao torneio da Fifa. Estes times terão que jogar em arenas alternativas da primeira à quinta rodada - a competição tem início em 15 junho, mas o Brasileirão terá partidas até o dia 12.

De volta à primeira divisão, o Atlético-PR também tem partidas sem locais definido porque a Arena da Baixada está fechada para ser reformada, visando a Copa do Mundo do próximo ano. O time paranaense deve mandar seus jogos em Cascavel, no oeste do estado. O Grêmio também não tem local definido para a estreia porque perdeu o mando de campo, em punição aplicada pelo STJD em 2012.

Estes primeiros detalhes do início do Brasileirão vão até o dia 1º de agosto (quinta-feira), quando será encerrada a 10ª rodada. Os detalhes das demais serão anunciados no decorrer da competição.

Confira a primeira rodada do Brasileirão:

25/05 (sábado

18h30 - Fluminense x Atlético-PR, a definir

18h30 - Vitória x Internacional, a definir

21h00 - Corinthians x Botafogo, Pacaembu

26/05 (domingo)

16h - Grêmio x Náutico, a definir

16h - Ponte Preta x São Paulo, Moisés Lucarelli

16h - Criciúma x Bahia, Heriberto Hülse

16h - Santos x Flamengo, Estádio Nacional

18h - Vasco x Portuguesa, a definir

18h - Cruzeiro x Goiás, a definir

18h - Coritiba x Atlético-MG, Couto Pereira