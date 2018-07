CBF divulga tabela do Brasileiro com partidas no sábado às 16h

A CBF divulgou nesta segunda-feira à noite a tabela desmembrada do Campeonato Brasileiro de 2016, agora com a definição de datas, horários e locais das 11 primeiras rodadas da competição, que começa no dia 14 de maio. E a principal novidade em relação às outras edições do torneio foi o aumento no número de jogos às 11 horas de domingo e a adoção do horário das 16h para partidas aos sábados. A tabela do Brasileirão divulgada nesta segunda traz sempre dois jogos aos domingos da 1ª até a 11ª rodada, sendo que os dois confrontos iniciais neste horário serão Botafogo x São Paulo, em local a definir, e Santa Cruz x Vitória, no Arruda, no dia 15 de maio.

Já os dois primeiros jogos às 16 horas serão justamente no dia 14 de maio, quando o Brasileirão será aberto com Palmeiras x Atlético-PR, no Allianz Parque, e Flamengo x Sport, em local a definir. No mesmo dia também ocorrerão os duelos Atlético-MG x Santos, às 18h30, no Independência, em Belo Horizonte, e Coritiba x Cruzeiro, às 21 horas, no Couto Pereira, em Curitiba.

Os outros quatro jogos que fecharão a primeira rodada no dia 15 de maio, depois das duas partidas iniciadas às 11 horas, serão os seguintes: Corinthians x Grêmio, no Itaquerão; Figueirense x Ponte Preta, no Orlando Scarpelli; América-MG x Fluminense, no Independência, estes todos às 16 horas, e Internacional x Chapecoense, às 18h30, no Beira-Rio.

Quase todas as 11 primeiras rodadas, exceto a sexta, contarão com um jogo sendo disputado às 21 horas de sábado. Chama a atenção também o fato de que a CBF marcou o clássico entre Flamengo e Fluminense, válido pela 11ª rodada, para começar às 11 horas no dia 26 de junho, um domingo.

Um clássico neste horário, porém, não é um fato inédito no Brasileirão. No ano passado, em sua campanha rumo ao hexacampeonato nacional, o Corinthians venceu o Santos por 2 a 0 em um jogo iniciado às 11 horas, no Itaquerão, sob forte calor em São Paulo.

Vale ressaltar também que jogos marcados para começar às 11 horas de domingo se tornaram rotineiros já no último Brasileirão. E, com o sucesso de público na maior parte destas partidas neste horário, a CBF acabou optando por aumentar a frequência de confrontos iniciados pela manhã nesta edição da competição.

Já as partidas iniciadas às 16 horas de sábado são uma novidade principalmente pelo fato de que este horário normalmente era reservado para jogos de rodadas da Série B nos finais de semana. Já a Série A habitualmente tinha os seus primeiros confrontos de final de semana a partir das 18h30, até para não conflitarem com os duelos da segunda divisão nacional.