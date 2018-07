CBF divulga tabela do Campeonato Brasileiro sem a Lusa e com o Flu

RIO - Horas após o fim da realização do Conselho Arbitral que serviu para discutir a forma de disputa do Campeonato Brasileiro, em sua sede, no Rio, a CBF divulgou nesta tarde de quinta-feira a tabela da edição 2014 da competição. Marcado para começar no final de semana dos dias 19 e 20 de abril, o Brasileirão irá até 7 de dezembro e, conforme já era esperado, não trouxe a presença da Portuguesa e confirmou o Fluminense como participante em sua lista de partidas.

O clube do Canindé ainda luta na Justiça para tentar jogar a primeira divisão nacional, depois de ter sido rebaixado por causa de punição aplicada pelo STJD no ano passado, mas nesta quinta viu a CBF ratificar a participação do time carioca, beneficiado pela punição, na competição. Pela tabela divulgada em seu site oficial, ainda sem horários, locais e datas dos jogos desmembrados em cada rodada, a entidade que comanda o futebol nacional confirmou que o Fluminense irá estrear no Brasileirão diante do Figueirense, em casa, no dia 20 de abril.

COPA DO MUNDO

Por causa da realização da Copa do Mundo, o Brasileirão também será interrompido depois do dia 1º de junho, quando a nona rodada será completada. Depois disso, o torneio só será retomado novamente no dia 16 de julho, uma quarta-feira. A rodada final do Brasileiro, assim como já ocorreu no ano passado, não terá nenhum clássico regional.

No dia 7 de dezembro, a competição será fechada com os seguintes confrontos: Botafogo x Atlético-MG, Sport x São Paulo, Corinthians x Criciúma, Palmeiras x Atlético-PR, Coritiba x Bahia, Cruzeiro x Fluminense, Vitória x Santos, Grêmio x Flamengo, Figueirense x Internacional e Goiás x Chapecoense.

Confira como ficou a primeira rodada e veja a tabela completa aqui:

Rodada 1 - 20/04

Flamengo x Goiás

Fluminense x Figueirense

São Paulo x Botafogo

Santos x Sport

Atlético-PR x Grêmio

Atlético-MG x Corinthians

Bahia x Cruzeiro

Internacional x Vitória

Criciúma x Palmeiras

Chapecoense x Coritiba