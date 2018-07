CBF divulga tabela e forma de disputa da Série C

Na primeira fase, as 20 equipes foram divididas em quatro grupos, com cinco times cada. A escolha foi regional. Assim, o grupo A tem: Rio Branco-AC, Luverdense-MT, Águia de Marabá, Paysandu e Araguaína-TO. O grupo B tem apenas equipes do Nordeste: CRB, Fortaleza, Guarany-CE, Campinense e América-RN.

No grupo C estão Brasiliense, Macaé, Ipatinga, Madureira e Marília, enquanto que o D tem Brasil, Caxias, Chapecoense, Joinville e Santo André. Nesta etapa, os times jogam dentro dos seus grupos, em rodadas de ida de volta. Os dois primeiros de cada chave avançam à segunda fase.

Na etapa seguinte, os dois primeiros do grupo A se juntam aos líderes do grupo B, enquanto os do C e do D se enfrentam na outra chave. Novamente jogos de ida de volta dentro do grupo. Os dois primeiros colocados de cada uma das duas chaves semifinais se garantem na Série B em 2012. Os campeões dos grupos decidem o título em dois jogos.

Na primeira e na segunda fase, não há capacidade mínima de público exigida no regulamento. Na decisão, exige-se que o estádio possa receber pelo menos 10 mil torcedores.