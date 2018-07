CBF divulga vídeo de sorteio de árbitros para a rodada do Brasileiro

A CBF divulga com regularidade vídeos do sorteio dos árbitros do futebol brasleiro. Nesta terça-feira, mostra como foi a 'definição' da escolha dos juízes que apitarão as rodadas do fim de semana das Série A, B, C e D do Campeonato Nacional. O vídeo dessa semana tem 6min18. Como a arbitragem se transformou num dos aspectos mais importantes das partidas recentemente e tem muito árbitro que faz dirigente torcer o nariz, nunca é demais conhecer como se dá essa escolha.

O Brasileirão registra duas partidas de parar o trânsito no fim de semana. Em Minas, no Estádio Independência, o Atlético-MG recebe o Corinthians na esperança de tirar pontos do líder e diminuir a diferença entre ambos. É primeiro contra segundo colocado. Na Vila Belmiro, o Santos recebe o Palmeiras em outra briga boa de olho no G-4. O time santista tem 50 pontos. O Palmeiras soma 48. Veja quem vai comandar no apito esses confrontos.