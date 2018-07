CBF e Palmeiras prestam homenagem a Djalma Santos O futebol brasileiro perdeu na noite desta terça-feira um dos maiores jogadores de sua história: Djalma Santos. A morte do ídolo de 84 anos, que foi bicampeão mundial pelo Brasil em 1958 e 1962, rendeu rapidamente inúmeras homenagens. A CBF exaltou "o maior lateral-direito do mundo", enquanto o Palmeiras, clube onde ele fez mais sucesso, ressaltou que o antigo craque ficou "eternizado na história do Verdão".