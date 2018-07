'CBF e STJD vão ter de acertar com a Fifa', diz Manuel da Lupa

SÃO PAULO - O atual presidente da Portuguesa, Manuel da Lupa, reafirmou que o rebaixamento da Portuguesa à Série B, definida no julgamento desta segunda-feira no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), deve parar na Justiça Comum. "De momento estamos analisando entrar na Justiça Comum. Tem que correr todas as esferas, mas vai acabar acontecendo, sabemos disso. Aí a CBF e o STJD vão ter que se acertar com a Fifa, porque tem dois pesos e duas medidas", declarou Da Lupa. A declaração foi feita na manhã desta terça-feira em entrevista coletiva.

Quando utiliza a expressão "dois pesos e duas medidas", o presidente se refere a uma declaração dada pelo procurador-geral do STJD, Paulo Schmitt, em 2010, ao analisar a situação do jogador Tartá, do Fluminense. "Por que tirar o título do Fluminense em 2010 é imoral e rebaixar a Portuguesa não? Pegaram o artigo 133 certinho, colocaram a Portuguesa na Série B e voltar o Fluminense para a Série A pela porta dos fundos, como tem feito, não precisa falar. O Flamengo foi condenado para justificar, dar uma acertada. Mas acho que o Flamengo vai recorrer", complementou o dirigente.

Em 2010, o meia havia tomado dois cartões amarelos quando ainda jogava pelo Atlético-PR. Ao voltar para o clube do Rio, o jogador levou o seu terceiro amarelo em novembro, contra o Internacional e, na partida seguinte, atuou normalmente e marcou o gol da vitória frente ao Vasco. Entretanto, o atleta só foi cumprir suspensão na última rodada do torneio, após tomar o terceiro cartão pelo Fluminense no confronto com o Palmeiras. O segundo amarelo havia sido aplicado também no clássico contra a equipe de São Januário.

Na época da polêmica, Schmitt respondeu em entrevista ao Sportv que juridicamente era possível o Fluminense perder pontos e o título do Brasileirão, mas defendeu a equipe carioca. "Não acredito que haja condição moral, disciplinar até (de tirar os pontos do Fluminense). Pode ter (condição) técnica. Técnica, jurídica, com base em uma jurisprudência. Mas moralidade? rediscutir o título que foi conquistado no campo de jogo, da forma como foi, agora, abrindo um precedente? Essa decisão poderia ser em algum momento revista, mas isso seria um caos", disse.

A Portuguesa não evitou a perda de quatro pontos pela escalação irregular do meia Heverton na última rodada do Campeonato Brasileiro, o empate por 0 a 0 contra o Grêmio. Com a perda de pontos confirmada em julgamento realizado nesta segunda-feira, a equipe paulista é rebaixada para a Série B no lugar do Fluminense. O STJD optou por obedecer o regulamento da competição. O Flamengo recebeu a mesma punição horas depois.