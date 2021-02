CBF encomenda duas taças de campeão brasileiro e levará troféus para Morumbi e Beira-Rio

Pela primeira vez na história do Campeonato Brasileiro dois troféus estarão em dois estádios para ser entregue ao campeão na noite desta quinta-feira. Uma taça estará no Beira-Rio, onde o Internacional encara o Corinthians, e o outro no Morumbi para o jogo entre São Paulo e Flamengo. Além de encomendar duas taças, a CBF preparou duas festas. Também serão levadas 50 medalhas para cada estádio, assim como serão montados dois pódios para a festa do campeão nacional.

Leia Também Rogério Ceni nunca venceu o São Paulo como técnico; relembre os confrontos

O time carioca é o líder do Brasileirão com 71 pontos. Mas ainda pode ser ultrapassado pelo Inter, que tem 69. O Flamengo será campeão se vencer o São Paulo no Morumbi. O rubro-negro busca o segundo campeonato consecutivo e o sétimo no total, segundo a CBF. Se empatar ou perder, precisará torcer para o Internacional não vencer o Corinthians no Beira-Rio.

Para ser campeão pela quarta vez, o Colorado terá de vencer o Corinthians em casa e torcer para o Flamengo tropeçar contra o São Paulo. Se empatar ou perder, o time ficará com o vice.

Em anos anteriores, quando também havia indefinição sobre o campeão, a CBF entregava a taça somente durante a festa de premiação dos melhores, após o Brasileiro. Esse ano, no entanto, a entidade optou por fazer uma força-tarefa e preparar duas cerimônias nos estádios para permitir que o campeão comemore com o troféu ainda em campo.

O Prêmio Brasileirão será realizada na sexta-feira, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O evento contará com presença restrita de jogadores e dirigentes e protocolo de saúde específico por causa da pandemia de covid-19. Apenas os premiados poderão circular pelo auditório durante o evento, sem a presença de convidados. Todas as pessoas que terão acesso ao local da cerimônia serão testadas para covid.

O Prêmio Brasileirão elege os principais destaques do Campeonato Brasileiro. É escalada a seleção com os melhores jogadores, além de premiar artilheiros, revelações e árbitros.