CBF esclarece vagas dos times brasileiros para Copa Libertadores

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) resolveu dar um ponto final nesta terça-feira sobre qualquer dúvida com relação à distribuição das cinco vagas pertencentes ao Brasil para a próxima edição da Copa Libertadores. Um comunicado divulgado em seu site oficial esclarece que os postos são destinados ao campeão da Copa do Brasil e aos quatro primeiros colocados do Campeonato Brasileiro.

No início desta semana, foi levantada uma questão sobre a possibilidade de o vice-campeão da Copa do Brasil ficar com uma vaga no caso de uma mesma equipe conquistar os títulos deste torneio e do Brasileirão. Justamente esta hipótese foi descartada pela entidade.

Ainda com a indefinição dos classificados, o G-4 do Brasileirão pode virar um G-5 ou um G-3 dependendo do andamento das competições. Neste momento, o campeonato nacional daria vaga à Libertadores até o quinto colocado, já que Cruzeiro e Atlético Mineiro, que estão em primeiro e quarto lugares, respectivamente, farão a decisão da Copa do Brasil.

Mas a participação do São Paulo na Copa Sul-Americana - está nas semifinais - pode fazer com que o Brasileirão tenha apenas três vagas. Isso ocorrerá caso o time paulista conquiste o título continental e não esteja entre os primeiros colocados da competição nacional. Neste momento, o clube do Morumbi está na vice-liderança.

Confira o comunicado da CBF em seu site oficial:

"Com o objetivo de esclarecer dúvida suscitada por um órgão da imprensa no tocante ao preenchimento de vaga para a edição de 2015 da Copa Libertadores da América oriunda da Copa do Brasil, a CBF informa que na hipótese de o clube campeão da Copa do Brasil de 2014 também conquistar o direito de participação na Copa Libertadores em virtude de sua classificação no Campeonato Brasileiro da Série A de 2014, esse clube acessará a Copa Libertadores de 2015 com base na conquista do título de campeão da Copa do Brasil, ingressando na segunda fase da competição continental.

Neste caso, será aberta mais uma vaga a ser preenchida por clube advindo do Campeonato Brasileiro Série A de 2014."