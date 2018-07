CBF estende contrato de patrocinador até 2026

A CBF oficializou nesta quinta-feira a renovação do contrato de patrocínio da Seara até 2026, período em que a empresa acompanhará a seleção brasileira por quatro Copas do Mundo. Trata-se do patrocínio mais longo já assinado pela entidade.

Com o acerto, a Seara ganha o direito de estampar seu logotipo nas camisas de treino e de lazer de todas as categorias da seleção brasileira, assim como Nike, Itaú, Vivo e Guaraná Antartica.

Presidente da CBF, Ricardo Teixeira exaltou o longo vínculo da empresa com a seleção. "Quero ressaltar a decisão do presidente da Marfrig, Marcos Molina, em assinar um contrato que terá a duração de quatro Copas do Mundo e, com isso, ganhando uma abrangência global", declarou.

Teixeira anunciou o acerto acompanhado de diretores da empresa e do atacante Robinho, garoto-propaganda da nova camisa de treino da seleção, já estampada com o logotipo da Seara.