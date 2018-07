CBF evita duelo entre grandes na 'decisão' do Campeonato Brasileiro

SÃO PAULO - A CBF decidiu mudar radicalmente de postura com relação à ultima rodada do Campeonato Brasileiro. Se nos últimos anos a competição era encerrada com clássicos, agora o nacional terá, na sua última semana, apenas confrontos colocando de um lado um dos 11 times ditos grandes e de outro os nove demais. Como era inevitável um choque entre grandes, a exceção será o duelo entre Flamengo e Cruzeiro.

O pedido para o fim dos clássicos nas duas últimas rodadas foi um pedido dos clubes à CBF, que atendeu. A novidade fica pela tentativa de evitar também os confrontos envolvendo cariocas, gaúchos, e os três grandes de São Paulo - o Palmeiras joga a Série B.

Desta forma, a tabela do Brasileirão 2013, anunciada nesta sexta-feira pela CBF, tem os clássicos concentrados no meio do turno. Eles começam exatamente depois da pausa para a Copa das Confederações, entre a quinta e a sexta rodada. Assim, os primeiros clássico, no fim de semana do dia 7 de julho, serão entre Fluminense e Botafogo, São Paulo e Santos.

Os clássicos regionais seguem por oito rodadas, apenas, até a 13.ª, quando Flamengo e Fluminense se enfrentam. Vale ressaltar que no segundo turno a ordem das rodadas é repetida.

A competição começa no fim de semana do dia 26 de maio. Nesta rodada, Santos e Flamengo jogam em Brasília para inaugurar o Estádio Nacional. A pausa para a Copa das Confederações vai de 9 de junho a 6 de julho e o primeiro turno chega ao fim em 8 de setembro. A rodada final será jogada em 8 de dezembro.

A primeira rodada será assim:

Vasco x Portuguesa

Fluminense x Atlético-PR

Corinthians x Botafogo

Vitória x Inter

Grêmio x Náutico

Ponte Preta x São Paulo

Criciúma x Bahia

Cruzeiro x Goiás

Coritiba x Atlético-MG

Santos x Flamengo

A última rodada será no dia 8 de dezembro. Confira:

Botafogo x Criciúma

Flamengo x Cruzeiro

São Paulo x Coritiba

Bahia x Fluminense

Inter x Ponte Preta

Goiás x Santos

Náutico x Corinthians

Atlético-MG x Vitória

Atlético-PR x Vasco

Portuguesa x Grêmio