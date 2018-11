CBF evita intervir em impasse entre TV Globo e Coritiba, na Série B

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não deve intervir, neste primeiro momento, na negociação envolvendo Coritiba e TV Globo que pode culminar com a paralisação da Série B do Campeonato Brasileiro devido a um bloqueio nas cotas de televisão dos demais clubes do torneio. Em nota oficial enviada à reportagem, a entidade evitou opinar sobre o assunto: "A CBF está acompanhando as negociações e aguardando uma solução entre as partes."

Questionada sobre uma possibilidade de entrar na negociação para "selar a paz" entre clube e detentora dos direitos de imagem, a CBF optou por se manter fiel à nota emitida. A entidade também não quis se pronunciar sobre a procura de clubes pedindo a paralisação da competição.

A TV Globo negocia com os clubes o pagamento de parte das cotas de televisão no período entre 2018 e 2010. O Coritiba não acatou aos termos solicitados e não assinou o contrato emitido pela emissora, que cancelou o pagamento das demais equipes, estas estão se mobilizando para paralisar o torneio. O time paranaense alegou já ter um vínculo com o Esporte Interativo e propôs um acordo apenas para a atual temporada, o que não foi bem aceito pela emissora.

Com exceção de Coritiba e Goiás, as demais clubes recebem R$ 8 milhões, entre cota fixa e verba de logística. Os times alviverdes recebem a mais por terem campanhas recentes na Série A.

Apesar da mobilização, os próprios times da Série B não acreditam em uma paralisação. O presidente do Oeste prefere deixar a situação nas mãos da CBF, que deve apenas acompanhar a negociação entre as partes, sem se comprometer.

"Sim, existe uma movimentação, mas não chegou nada até o Oeste. O Coritiba não fez nenhum contato conosco. Eu acredito que não há a menor chance dessa paralisação acontecer porque nós temos contrato de TV a ser cumprido e não temos ligação com esse impasse do Coritiba", disse o presidente.