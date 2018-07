CBF faz proposta para punir quem descumprir 'fair play financeiro'

A CBF apresentou nesta sexta-feira ao governo federal proposta de incluir no Regulamento Geral de Competições punições para casos de descumprimento das regras de fair play financeiro. A confederação já havia divulgado essa proposta no final do ano passado.

A intenção da entidade é evitar questionamentos jurídicos caso as punições, que variam de perda de pontos ao rebaixamento de time, apareçam apenas na Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte, ainda em construção.

O encontro no Ministério do Esporte reuniu, além da CBF, federações de futebol e o grupo técnico interministerial formado pelo governo, que envolve os ministérios da Fazenda, do Esporte, da Justiça, da Previdência Social e da Advocacia-Geral da União.

O ministro George Hilton (Esporte) já se reuniu nesta semana com parlamentares, dirigentes de clubes da primeira divisão e esportistas do Bom Senso FC. A intenção é tentar construir um consenso em torno do refinanciamento da dívida dos clubes.